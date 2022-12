"Broadway Night", annullato il concerto di Antonella Ruggiero al Teatro Ristori: le modalità di rimborso

«Con grande dispiacere il Teatro Ristori di Verona, nella persona del direttore artistico Alberto Martini, comunica che la Serata di Gala “Broadway Night” con Antonella Ruggiero del 29 dicembre è stata annullata causa il persistere delle condizioni non ottimali dell’artista». Così in una nota viene annunciata la cancellazione dello spettacolo che era già stato rimandato proprio a giovedì 29 dicembre, dopo essere stata inizialmente programmata per lo scorso venerdì 16 dicembre 2022.

Le modalità per il rimborso

Per quanti abbiano già ritirato il biglietto, costoro dovranno riconsegnarlo al botteghino entro il 10 gennaio 2023 (via Teatro Ristori, 7) per procedere all’annullamento e al rimborso. Il Teatro Ristori, inoltre, invita coloro che abbiano inviato il bonifico, ma non ancora ritirato il biglietto, a comunicare alla Biglietteria l’IBAN di riferimento in modo che si possa procedere al rimborso. Il Teatro Ristori fa sapere infine di impegnarsi a rimborsare l’importo del biglietto «entro dieci giorni lavorativi dall'avvio della procedura».