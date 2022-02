Annullato «Il confine orientale e le foibe», l'incontro con lo storico Eric Gobetti

Tra i tanti eventi in programma nel Veronese oggi, 10 febbraio, per il Giorno del Ricordo, uno non c'è stato. Si sarebbe dovuto tenere questa mattina alle 11, ma ieri sera è stato annullato l'incontro online intitolato «Il confine orientale e le foibe» con lo storico Eric Gobetti.

Lo ha comunicato «con rammarico» la Rete Scuola & Territorio - Educare Insieme che lo aveva organizzato in collaborazione con l'Istituto Copernico-Pasoli. Il motivo della cancellazione è stato il ritiro dello stesso Gobetti, del moderatore Andrea Franzoso e della casa editrice che aveva offerto la propria piattaforma su Youtube per la diretta streaming. «Sono caduti i presupposti metodologici e gli obiettivi fondanti del nostro modus operandi - ha spiegato via Facebook la Rete Scuola & Territorio - Venuti a mancare tali fondamenti, la Rete intende riappropriarsi dell'identità di agenzia educativa e formativa che la caratterizza da sempre e al contempo desidera uscire dalla logica di scontro tra idee che si è generata, ma che ad essa non è mai appartenuta. I docenti che avevano dedicato il loro tempo ad approfondire le tematiche oggetto dell’incontro, anche attraverso i materiali di approfondimento accuratamente realizzati e che hanno preparato le classi con professionalità, competenza e correttezza, sapranno promuovere un adeguato momento di riflessione, non solo su quanto accaduto sul confine orientale, ma anche in questi giorni».

E «quanto accaduto in questi giorni» si può riassumere con una serie di polemiche sul relatore dell'incontro. Lo storico Eric Gobetti è stato definito un «riduzionista» del dramma delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Quindi come relatore sarebbe stato inadeguato. È stata quindi trovata una soluzione di compromesso, aggiungendo altri relatori come l'assessore comunale alla cultura Francesca Briani, lo storico Riccardo Mauroner ed il giornalista Fausto Biloslavo. E sarebbe stata proprio la presenza di quest'ultimo a spingere Gobetti a fare un passo indietro, come da lui scritto su Facebook in un post che poi è stato rimosso.

Ed ha polemizzare contro Gobetti era stato anche il sindaco di Verona Federico Sboarina con una «clamorosa invasione di campo sull’autonomia della scuola», come l'hanno definita i consiglieri comunali del Partito Democratico di Verona Federico Benini, Elisa La Paglia, Stefano Vallani. Lo stesso Sboarina che non si è mosso contro il presidio del Veneto Fronte Skinheads organizzato sempre in occasione del Giorno del Ricordo e che ha concesso il patrocinio del Comune al concorso scolastico Piccola Caprera incentrato sull'amor di patria e nato dal desiderio di ricordare il gerarca fascista Fulvio Balisti. «Pare che Sboarina abbia scambiato il Giorno del Ricordo per quello dell'Indottrinamento - hanno commentato i consiglieri PD - E le conseguenze si vedono di già: disgustate dalla presenza di gruppi che si richiamano esplicitamente all’ideologia nazi-fascista, ci risulta che alcune scuole dell'obbligo veronesi abbiano dato forfait anche per le celebrazioni del mattino. Siamo allibiti da tanta arroganza e protervia della politica che, volendosi sostituire alla ricerca storiografica, getta nel rancore e nel livore una giornata che invece dovrebbe essere di condivisione. La foga ideologica del sindaco è tale da pretendere di imporre una celebrazione in memoria dei massacri delle foibe come contraltare alla Giornata della Memoria sui campi di sterminio, il che è profondamente sbagliato da tutti i punti di vista, storico, politico e culturale».