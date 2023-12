Buon compleanno Casa di Giulietta ​e Museo degli Affreschi, arzilli cinquantenni: due giorni di eventi per l'anniversario

Cadeva l’anno 1973 quando nella città scaligera vennero inaugurati la Casa di Giulietta e il Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle. Mezzo secolo di attività che i Musei Civici hanno scelto di ricordare con due giorni di festeggiamenti.

Secondo quanto è stato comunicato da Palazzo Barbieri, le iniziative prenderanno il via la mattina di venerdì 15 dicembre, con le visite guidate condotte dai curatori Fausta Piccoli e Luca Fabbri, con focus dedicati al mito di Giulietta e ai depositi d’arte. Gli appuntamenti proseguiranno poi nel pomeriggio, con una conversazione sui nuovi progetti in corso presso questi due musei. Sabato mattina, inoltre, sono in programma due visite guidate condotte dagli operatori museali.

Gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con l’Università di Verona, l’Accademia di Belle Arti di Verona e ENGIM Formazione Orientamento Cooperazione Lavoro.

Il programma completo

Venerdì 15 dicembre

Visite guidate gratuite con i curatori: ore 10 – Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle, Il mito di Giulietta – Fausta Piccoli. Alle ore 11 – Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle, Depositi aperti – Luca Fabbri

Alle ore 16.30 – Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle, Sala Galtarossa. Conversazione sulla storia e sulle prospettive della Casa di Giulietta e del Museo degli Affreschi. Intervengono:

Francesca Rossi, Direttrice dei Musei Civici di Verona - Introduzione

Fausta Piccoli, Musei Civici di Verona - La Tomba e la Casa di Giulietta nella storia

Luca Fabbri, Musei Civici di Verona - Prospettive per il Museo degli Affreschi

Cristina Lonardi, Musei Civici di Verona - Il Lapidario e le sinopie di Caroto. Progetti di riallestimento

Monica Molteni, Giulia Adami, Università degli Studi di Verona - Rileggere il patrimonio: il progetto Fresco e "Oltre Caroto"

Massimiliano Valdinoci, Valentina Parodi, Accademia di Belle Arti di Verona - Il cantiere scuola del restauro degli affreschi al Cavalcaselle - Il cantiere di restauro aperto alla Casa di Giulietta

Barbara D’Incau, Scuola Engim Veneto Professioni del Restauro di Vicenza - Il progetto della scuola Engim sugli affreschi strappati

Sabato 16 dicembre

Visite guidate gratuite: ore 9 – Casa di Giulietta / ore 11 – Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle”. Per le visite guidate è necessaria la prenotazione (entro il giorno precedente):

Segreteria didattica dei Musei Civici Cooperativa Le Macchine Celibi

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, il sabato dalle 9 alle 13

T. +39 045 8036353 – 045 597140 | segreteriadidattica@comune.verona.it

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito dei Musei civici.