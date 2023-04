Cresce di un altro chilometro e mezzo la rete fognaria a Povegliano Veronese: «Coperto il 90% del territorio»

«Un chilometro e mezzo di nuova rete fognaria: è quanto realizzerà Acque Veronesi durante l’estate nel comune di Povegliano». A darne notizia il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli, la sindaca di Povegliano Veronese, Roberta Tedeschi con il vicesindaco Maurizio Facincani e l’assessore alla cultura Nicolò Vaiente, nella conferenza stampa che si è tenuta la mattina di venerdì 7 aprile nella splendida cornice di Villa Balladoro.

L’intervento, a quanto si è appreso, è del valore di «circa 900 mila euro» e consisterà nel collegare la frazione di Casotti con la rete nera del capoluogo attraverso le vie Piave e Verona. Le nuove condotte, spiega una nota di Acque Veronesi, saranno realizzate «in gres del diametro di 250 mm» e «porteranno ad una copertura complessiva della fognatura nel territorio comunale del 90%, un dato superiore alla media provinciale (83%)».

Il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli ha spiegato: «L’intervento fa parte della programmazione del piano delle opere e segue l’investimento del valore di 1,6 milioni di euro realizzato negli ultimi due anni sul depuratore di Povegliano, che serve anche il Comune di Villafranca e la cui portata è stata ampliata da 35 a 40 mila abitanti equivalenti. Inoltre, - ha poi aggiunto Mantovanelli - in queste settimane si è costituito il team che lavorerà sul piano di sicurezza dell’acqua, che riguarderà l’area compresa tra i Comuni di Povegliano, Villafranca e Mozzecane e sarà pronto tra fine anno e l’inizio del 2024».

Soddisfazione è stata espressa nell'occasione anche dalla sindaca del Comune veronese, Roberta Tedeschi: «Un intervento che Povegliano aspetta da molto tempo, è la conferma di un'attenzione alle frazioni che deve esserci e della sinergia con Acque Veronesi. La nuova estensione - ha quindi evidenziato la sindaca Tedeschi - coinvolgerà una cinquantina di famiglie, 170 abitanti equivalenti, i lavori comporteranno delle modifiche alla viabilità che spiegheremo in un incontro pubblico fissato per il 19 aprile. Un incontro in cui, grazie anche alla presenza di Acque Veronesi, verranno spiegati tutti gli aspetti tecnici dell’intervento e il come proseguire con gli allacciamenti alla fognatura», ha concluso Tedeschi.

L’avvio dei lavori, secondo quanto preannunciato da Acque Veronesi, è previsto subito dopo Pasqua. È invece di «circa cinque mesi» la durata prevista da cronoprogramma. «Al termine dell’intervento, - fanno sapere da Acque Veronesi - la rete fognaria del Comune di Povegliano sarà lunga circa 28 km. Oltre 31, invece, i km di acquedotto che coprono complessivamente il 92% del territorio comunale (media provinciale 88%)».