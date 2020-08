Albero di 15 metri abbattuto dal vento su un casa: ci pensano i vigili del fuoco

Lunedì 17 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti a Verona per rimuovere alcuni alberi lesionati dal temporale del primo pomeriggio. In un caso il vento ha abbattuto un albero di 15 metri sul tetto di un'abitazione in via Zamboni: la grossa pianta è stata tagliata, rimossa con autogru e posta in sicurezza a lato strada. Durante le operazioni l'autogru è stata posizionata su via Caroto, che è rimasta completamente chiusa al traffico per la durata dell'intervento.