Pioggia e grandine nel Veronese: colture messe alla prova e alberi pericolanti

Un altro forte temporale si è abbattuto sulla provincia di Verona nel primo pomeriggio di lunedì 17 agosto, causando alcuni danni e disagi.

A Verona pioggia e grandine non sono state completamente "assorbite" dai tombini del quartiere Veronetta, con l'acqua che ha dunque allagato le strade nella zona di via XX Settembre e piazza Isolo. Fortunatamente però la quantità caduta non sarebbe stata sufficiente ad "invadere" locali ed attività della zona: gli stessi vigili del fuoco hanno infatti confermato di non aver dovuto eseguire alcun intervento di prosciugamento.

Il forte vento invece ha costretto i pompieri a rimuovere mettere in sicurezza alberi e rami pericolanti in diverse zone della città, come via Caroto, viale della Repubblica e via Poiano.

La grandine si è abbattuta anche su altre zone della provincia, come Lazise e l'est Veronese, dove chicchi di importanti dimensioni avrebbero provocato danni alle colture.