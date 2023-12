Parigi è sempre Parigi e dal 2024 torna il collegamento di Air France dall'aeroporto Catullo: «Verona, je t'aime!»

Dal 2 aprile 2024, dopo una pausa di 9 anni, Air France tornerà a Verona con un collegamento diretto su Parigi Charles De Gaulle. In base a quanto annunciato in una nota ufficiale, il volo verrà operato in Embraer E190 e sarà attivo tre volte a settimana (il martedì, giovedì e sabato), che diventeranno due volte a settimana (martedì e sabato) durante i mesi di luglio ed agosto. La partenza da Parigi è prevista alle 12.35 con arrivo alle 14.10. Il rientro da Verona sarà, invece, alle 15.10 con arrivo nella Ville Lumière alle 16.45.

«Siamo estremamente felici di accogliere nuovamente Verona nel nostro network, - ha commentato Eléonore Tramus, General Manager East Mediterranean Air France-KLM - un’ulteriore dimostrazione della grande importanza che il mercato italiano costituisce per noi. Con questo nuovo collegamento puntiamo a rafforzare la nostra presenza in un’area chiave della Penisola, il nord-est, offrendo accesso ad un ampio network di destinazioni internazionali grazie al nostro hub di Parigi CDG».

«Il ritorno di Air France all’aeroporto Catullo con il volo su Parigi Charles De Gaulle - ha quindi dichiarato Camillo Bozzolo, direttrice sviluppo aviation del Gruppo Save - è il risultato di un’intensa collaborazione tra il Gruppo Save e la compagnia aerea. Si tratta di un collegamento strategico per l’ampio bacino d’utenza dello scalo, che risponde alle esigenze di viaggi per affari e per turismo, sia incoming che outgoing, garantendo la connettività su prosecuzioni internazionali e intercontinentali attraverso uno dei primari hub europei».

Attraverso questo nuovo volo, secondo quanto è stato spiegato nella nota del gruppo, i clienti italiani avranno accesso ad importanti destinazioni chiave per Air France come Boston, New York, Los Angeles, Abu Dhabi, Johannesburg, Mauritius, Tokyo Haneda, Pechino e molte altre. «I passeggeri - si legge sempre nella nota - potranno viaggiare a bordo di una flotta all’avanguardia (il 45% della flotta Air France sarà composta da aerei di nuova generazione entro il 2025), con lo stile distintivo e la ricercata gastronomia per cui la compagnia è famosa in tutto il mondo. A livello mondiale, Air France continua così a diversificare la propria rete. La compagnia aerea aggiungerà un totale di 7 destinazioni al suo programma estivo 2024 (da aprile a ottobre 2024), comprese 3 nuove città, dal suo hub di Parigi-Charles de Gaulle».