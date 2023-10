Aeroporto Catullo, Save acquista quota di partecipazione di Fondazione Cariverona

Un affare tra soci privati che però potrebbe interessare anche i soci pubblici dell'azienda che gestisce l'aeroporto Valerio Catullo di Verona e l'aeroporto Gabriele D'Annunzio di Brescia. Durante lo scorso mese di giugno, Fondazione Cariverona aveva posto in vendita la propria quota di partecipazione della società Valerio Catullo. Una quota di poco superiore al 3% e dal valore che supera i due milioni e mezzo di euro. Una quota che adesso passerà a Save perché il consiglio di amministrazione della fondazione presieduta da Alessandro Mazzucco ha deliberato di accogliere la proposta di acquisto presentata dal principale socio privato del Catullo.

La decisione è stata comunicata ieri, 9 ottobre, a tutti gli altri soci, che ora «potranno eventualmente esercitare il diritto di prelazione sulla quota nei modi e nei termini previsti dallo statuto sociale», ha fatto sapere Fondazione Cariverona.

La Camera di Commercio, la Provincia ed il Comune di Verona, oltre alla Provincia Autonoma d Trento, ovvero i soci pubblici del Catullo, sono stati quindi informati e dovranno valutare il da farsi perché con questo ulteriore 3% Save avrebbe in mano più del 46% delle quote di partecipazione della società. Non avrebbe quindi la maggioranza, ma aumenterebbe comunque la propria rilevanza a discapito della proprietà pubblica. E per questo è possibile che i soci pubblici possano intervenire per acquistare una parte delle quote di Fondazione Cariverona e in questo mantenere in mano pubblica la proprietà del Catullo.