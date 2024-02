Tra Gazzo e Nogara Acque Veronesi estende fogne e acquedotto

Un chilometro e mezzo di nuove condotte, tra acquedotto e fognatura, a servizio di 150 residenti di Gazzo Veronese. Acque Veronesi prosegue l’estensione delle infrastrutture del servizio idrico integrato e getta le basi per l’avvio del terzo stralcio dell’imponente cantiere avviato negli anni scorsi, relativo al futuro sistema acquedottistico della pianura veronese.

È partito in questi giorni il cantiere di Acque Veronesi in Via Paglia e Via Campagnon a Gazzo e in Via Fontanon a Nogara. Con un unico scavo si realizzerà un nuovo tratto di rete fognaria che convoglierà i reflui di circa 60 abitazioni al depuratore di Nogara e si poserà una condotta idrica di distribuzione che sarà collegata all’esistente tubazione in acciaio. Ciò comporterà un’importante ottimizzazione dei tempi e dei costi di scavo e di ripristino del manto stradale in Via Paglia, riducendo così in maniera sensibile i disagi ai residenti.

I lavori termineranno nel settembre 2024 ed hanno un costo complessivo di circa 700mila euro, di cui 500mila per le nuove reti fognarie e 200mila per quelle idriche. Ultimate le lavorazioni, sarà pienamente operativo il servizio di depurazione. Mentre l’erogazione dell’acqua di rete avverrà contestualmente alla realizzazione dell’ultimo stralcio della rete Nogara-Gazzo, in programma l’anno prossimo.

«Un altro importante tassello nell’imponente cantiere relativo al futuro sistema acquedottistico della pianura veronese, che prevede l’avvio del terzo stralcio già a partire dai prossimi mesi, con la realizzazione dell’interconnessione delle reti idriche tra Nogara e Gazzo - ha commentato il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli - Interveniamo in un zona dove sono storicamente presenti inquinanti naturali come arsenico, ferro e manganese, realizzando infrastrutture e predisponendo gli allacci per portare in un prossimo futuro acqua di qualità e controllata, oltre che un servizio essenziale per la collettività e per l’ambiente come quello della depurazione. Il tutto ottimizzando le opere di scavo, i tempi e l’utilizzo del denaro pubblico».

«Un intervento atteso da anni dal nostro territorio - ha aggiunto il sindaco di Gazzo Stefano Negrini - Ringrazio i vertici di Acque Veronesi per aver risolto in maniera definitiva alcune criticità legate all’ambiente che storicamente interessavano questa zona. Un’opera che testimonia la fattiva collaborazione tra la nostra amministrazione e la società».