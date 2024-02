A22 chiusa per nebbia da Verona Nord fino a Campogalliano

Seconda mattinata consecutiva di chiusura per il tratto meridionale dell'autostrada A22. Oggi, 17 febbraio, come ieri l'autostrada del Brennero è stata chiusa in entrambe le direzioni dallo svincolo con la A1 fino allo svincolo con la A4. E la causa è anche oggi la nebbia persistente che riduce notevolmente la visibilità e aumenta il rischio di incidenti.

Ieri, la chiusura è durata fino alle 14, quando la nebbia si è diradata. Mentre per oggi non è ancora possibile stabilire quando terminerà questa misura precauzionale. Il consiglio per gli automobilisti è di essere attenti sia alle indicazioni stradali e sia alla nebbia, riducendo la velocità in caso di visibilità limitata.

Nel Veronese, dunque, non è possibile entrare in A22 dai caselli di Verona Nord e di Nogarole Rocca. E più a sud, chiusi anche i caselli di Mantova Nord, Mantova Sud, Pegognaga, Reggiolo-Rolo, Carpi e Campogalliano.