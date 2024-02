Sottopasso di via Bernini Buri, altezza adeguata: una corsia riapre a marzo

Ancora pochi giorni e i cittadini e le cittadine di Verona potranno transitare attraverso una delle due canne del sottopasso di via Bernini Buri dopo i lavori di adeguamento sull'altezza dei sottopassi. È infatti prevista per inizio marzo la riapertura dopo l’intervento concordato con Consorzio IRICAV2, RFI e Italferr, che porterà il sottopasso ad un’altezza massima di 4,3 metri cui corrisponde un limite da Codice della Strada di percorrenza con mezzi non superiori a 4,20 metri. I lavori di adeguamento dell'altezza per l'altra canna inizieranno subito dopo l'apertura e da cronoprogramma per inizio maggio è previsto il ripristino della viabilità complessiva con la conclusione dei lavori sul sottopasso, concludendo così un intervento tempestivo avvenuto grazie alla collaborazione di tutti i soggetti interessati.

«Questo primo step permette agli utenti, se pur parzialmente, di passare in sicurezza con i mezzi di trasporto fino a 4,20 metri – commenta l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari -. Un’opera che vedrà il suo completamento nei mesi successivi quando si andrà a riadeguare l’altra canna, andando a ristabilire la viabilità ad inizio Maggio».

«Un risultato e una concreta risposta alla richieste di agricoltori e imprese della zona sud della ferrovia che permetterà un transito in sicurezza», afferma il presidente della 7a Circoscrizione Carlo Pozzerle.