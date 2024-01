Ristrutturazione degli impianti sportivi, 700mila euro assegnati a Soave

Dopo gli oltre 9 milioni di euro di contributi ricevuti a fondo perduto nel 2023, il Comune di Soave continua ad attirare erogazioni anche in questo nuovo anno. Il borgo murato si è aggiudicato 700mila euro dal ministro dello sport Andrea Abodi per la ristrutturazione degli impianti sportivi.

Grazie alla somma, il Comune potrà sbloccare interventi per circa 1,5 milioni di euro che porteranno in dote due nuovi campi da calcio, di cui uno sintetico, e due nuove strutture per il tennis ed il padel. L'intervento, inoltre, porterà anche migliorie sugli impianti esistenti, garantendone la manutenzione laddove necessario.

«Grazie a questa progettualità diamo risposte ai ragazzi della scuola calcio ed apriamo alla possibilità di poter svolgere a Soave due ulteriori discipline, tennis e padel - ha commentato il sindaco Matteo Pressi - Si tratta di due sport rispetto ai quali abbiamo ricevuto molte richieste da parte di giovani e giovanissimi. Se vogliamo che i ragazzi facciano sport, acquisendone i valori, le parole non bastano. Occorre investire e creare opportunità».

Non solo cultura, manifestazioni per il tempo libero ed la creazione di un nuovo parco nell'area dell'ex ospedale. Soave investe anche nello sport per rendere il paese sempre più attrattivo e con una migliore qualità della vita.