Tricolore srotolato sull'Arena e inchino dell'elicottero dei vigili di fuoco per Santa Barbara

Sono cominciati sabato scorso, 2 dicembre, e si sono conclusi ieri i festeggiamenti dei vigili del fuoco veronese per la loro patrona Santa Barbara.

Sabato, i vigili del fuoco hanno deposto un omaggio floreale al monumento a loro dedicato nel Parco San Giacomo di Verona.

Ieri, la giornata si è aperta con l'arrivo del prefetto di Verona Demetrio Martino nella caserma centrale di Via Polveriera Vecchia, dove si è tenuto l'omaggio ai caduti in servizio.

Il vescovo di Verona Domenico Pompili ha poi celebrato una messa per la ricorrenza di Santa Barbara nella chiesa di San Nicolò all'Arena. Intanto, in Piazza Bra, già dalle prime ore del mattino era stata allestita una mostra statica, che comprendeva una decina di mezzi antincendio provenienti dal museo storico di Mantova, ma anche alcune fra le attrezzature più evolute che sono quotidianamente a disposizione alle squadre dei vigili del fuoco per effettuare il soccorso tecnico urgente.

La manifestazione si è poi animata durante la mattinata quando il nucleo Speleo-Alpino-Fluviale si è calato dall'Arena srotolando il tricolore, accompagnato dalle note dell'Inno di Mameli. A scopo dimostrativo è stata montata una "scala controventata", tenuta in posizione verticale con delle funi saldamente tenute a mano, con un'apertura finale a ventaglio.

E il saluto finale alle autorità ed ai presenti in piazza è stato regalato dal Drago 149, un elicottero del nucleo regionale che ha simbolicamente abbracciato la piazza con alcuni sorvoli circolari ed ha reso onore con un inchino.

Infine, durante la giornata, i vigili del fuoco hanno fornito i dati sui loro interventi compiuti nel Veronese in questo 2023. Interventi che in tutto sono stati quasi 10mila. Circa un quarto di questi interventi sono stati per incendi, mentre oltre 800 sono state le uscite per incidenti stradali.