Corone d'alloro e dimostrazioni dei vigili del fuoco per la festa di Santa Barbara

Ieri mattina, 2 dicembre, sono iniziate le cerimonie per i festeggiamenti di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco.

Il personale del comando di Verona si è ritrovato al monumento dedicato ai vigili del fuoco, nel parco comunale di San Giacomo, dove ha deposto un mazzo di fiori ai piedi della stele.

La festa per Santa Barbara continuerà domani. Alle 8.30, nella sede centrale del comando, sarà deposta una corona d’alloro alla lapide che ricorda i vigili del fuoco caduti in servizio, con la partecipazione del prefetto Demetrio Martino. Alle 10, nella chiesa di San Nicolò all’Arena, il vescovo Domenico Pompili officerà la messa. E dalla 11.15 ci sarà una manovra dimostrativa dei vigili del fuoco in Piazza Bra, come segno di apertura e vicinanza alla popolazione.