Bloccato su un isolotto dell'Adige, tratto in salvo in elicottero

La piena dell'Adige di questa mattina, 31 ottobre, ha colto di sorpresa un uomo che è rimasto bloccato su un isolotto del fiume a San Giovanni Lupatoto.

La richiesta di aiuto è arrivata questa mattina alle 9 ai vigili del fuoco che hanno effettuato il salvataggio. L'uomo in pericolo è stato tratto in salvo in elicottero dai pompieri del reparto volo di Venezia arrivati con il velivolo Drago VF154. Gli elisoccorritori si sono calati e con un verricello hanno recuperato l'uomo in difficoltà e lo hanno trasportato in una zona sicura.

L'intervento è stato supportato anche da una squadra di terra e dagli operatori speleo-alpino-fluviali con un gommone.