Frane e allagamenti per il maltempo, colpito soprattutto l'Ovest Veronese

Vento forte e temporali nell'area gardesana e in Valpolicella, dove alcune strade sono state chiuse per i detriti caduti sulla carreggiata. Vigili del fuoco e protezione civile all'opera anche per liberare scantinati allagati

Si è concentrata soprattutto sulla zona lago l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Verona da domenica scorsa, 27 agosto. Il video mostra la pioggia e il vento di ieri a Lazise, ma condizioni simili si sono viste anche in altre località gardesane. Maltempo che ha provocato danni principalmente nell'Ovest Veronese. Danni che fortunatamente sono stati di entità decisamente minore rispetto a quelli di luglio.

Comunque, almeno fino questo pomeriggio rimane alta l'allerta per la perturbazione che sta interessando il Veneto in questi giorni. Una perturbazione intensa, che si è manifestata con pioggia, vento e fulmini, ma che almeno nel Veronese non ha fatto tornare la temuta grandine. E così i danni di maggior gravità sono stati gli allagamenti e le frane.

Le frane, in particolare, sono state quelle che hanno creato più disagi. Uno smottamento, ad esempio, ha costretto alla temporanea chiusura della Gardesana tra la provincia di Verona e quella di Trento. Ed anche una parte della Strada Provinciale 34/b è stata chiusa per ore nel territorio comunale di Negrar di Valpolicella, sempre per la caduta di grossi detriti sulla carreggiata. Ma a parte questi episodi, la viabilità provinciale è stata abbastanza fluida, anche grazie al monitoraggio degli agenti di polizia locale.

E i vigili del fuoco ed i volontari della protezione civile sono stati impegnati anche per gli allagamenti. Scantinati e garage, in particolare a Peschiera del Garda, si sono riempiti d'acqua per la tanta pioggia caduta dal cielo. Gli interventi sono stati diversi e tutti si sono conclusi positivamente.

Infine, la tanta pioggia non ha riempito solo alcuni scantinati. Anche il livello dell'Adige è salito ed i vigili del fuoco stanno monitorando i ponti di Verona per liberarli da eventuali detriti che potrebbero ostacolare il corso del fiume.