Sottotetto in fiamme, vigili del fuoco con l'autoscala in Via Mazzini

Un incendio è scoppiato al sottotetto di un'edificio all'angolo tra Via Mazzini e Via Quattro Spade, a Verona. Il rogo non è di grandi dimensioni ma ha richiesto un discreto sforzo ai vigili del fuoco per domarlo.

Nove i vigili del fuoco intervenuti con tre mezzi, tra cui l'autoscala per raggiungere il tetto dove gli operatori si sono aperti un varco per raggiungere e spegnere le fiamme, probabilmente partite da una caldaia.

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 12 di questa mattina, 25 febbraio. E l'intervento ha richiesto la parziale chiusura di Via Mazzini, all'altezza del negozio di Max Mara.

(I contributi video sono di Alina Leahu)