Reduce della campagna di Russia compie 100 anni, festeggiato da Ana Verona

È arrivato a bordo di una campagnola militare ornata con il Tricolore, scortato dai ragazzi del gruppo Giovani dell'Ana Verona. E così, gli alpini di ieri e di oggi hanno sfilato insieme. Le piazze e le vie di Goito, nel Mantovano, hanno accolto oggi pomeriggio, 30 aprile, i festeggiamenti e le celebrazioni per i 100 anni dell'alpino veronese Giuseppe Pippa, uno degli ultimi reduci di Russia. E con l'occasione è stato anche festeggiato il 60esimo anniversario del Gruppo Alpini di Goito con un raduno della zona Mincio.

Una giornata che si è aperta con una breve sfilata cui ha preso parte lo stesso Pippa, seduto sul mezzo militare ma anche in ritto e ben saldo in piedi per il saluto alla bandiera. «Essere qui e poter celebrare il traguardo dei 100 anni del nostro Pippa è una gioia immensa. Le Penne Nere veronesi, il gruppo Ana di Goito, sono orgogliosi di stringersi attorno a questo uomo straordinario, reduce di Russia, ora centenario eppure con un’energia e uno sguardo attento e vigile, umile e con un sorriso aperto per tutti», ha commentato Luciano Bertagnoli, presidente di Ana Verona, ricordando la pergamena consegnata a Pippa nel giorno del suo effettivo compleanno, il 6 aprile scorso. «Questa ulteriore giornata di festeggiamenti, con una piazza gremita di alpini e di persone è un contatto umano pieno e totale», ha aggiunto Bertagnoli.

Al termine della messa, dopo i discorsi delle autorità civili e militari presenti, a Giuseppe Pippa è stato consegnato dal gruppo Ana di Goito un quadro a carboncino in cui sono ritratti il reduce insieme alla moglie Lina.

Il pomeriggio di celebrazioni si è aperto alle 14 con la fanfara sezionale Città di Caldiero e la fanfara alpina Valchiese nelle piazze di Goito. Alle 15, dopo l’Onore ai Caduti ai monumenti dei granatieri e bersaglieri e l'entrata in piazza dei vessilli, alzabandiera e sfilata. A seguire, la messa celebrata dal cappellano sezionale don Rino Massella al termine della quale ci sono stati i discursi delle autorità civili e militari presenti e la consegna al reduce Pippa di alcuni regali e riconoscimenti.

Il raduno si era aperto già ieri pomeriggio con l’inagurazione della mostra fotografica e l’esposizione dei disegni dei ragazzi sul tema degli alpini. A seguire, nel teatro Sala Verde, il concerto dei cori "Amici della Baita" di Lugagnano ed "El Biron" di San Giovanni Lupatoto.



(Ana Verona con il reduce Pippa)

Nato nel 1922, a S. Zeno di Montagna, Giuseppe Pippa ha frequentato le scuole fino alla quarta elementare. Poi ha proseguito ad imparare con un avvocato, nel tempo libero dal lavoro. La cartolina precetto gli arrivò il 19 gennaio 1942, vent’anni ancora da compiere: venne assegnato al Battaglione Verona del 6° Reggimento Alpini. E partì per la Russia. Fu uno dei fortunati a tornare dalla terribile Campagna di Russia, nel '43. Sopravvisse alla battaglia di Postojali, gli si congelarono i piedi e perse due dita che gli vennero amputate successivamente. Ma con grande forza uscì dalla sacca e, dopo una tappa in un ospedale in Germania, rientrò in Italia. Visse qualche anno ancora nel Veronese, alle pendici del Baldo, per poi trasferirsi a Goito. Dotato di una mente lucida e grande coraggio, ogni anno incontra gli studenti nelle scuole e racconta la sua esperienza. E avendo vissuto l’assurdità della guerra in prima persona, è Pippa stesso che alle nuove generazioni non manca mai di condannare qualsiasi forma di conflitto.