Donazione dei vigili del fuoco per il progetto "Odontoiatria e Autismo" di Marzana

Venerdì scorso, 17 giugno, una delegazione dei vigili del fuoco di Caldiero ha fatto visita al Centro Autismo dell'ospedale di Marzana per la consegna di una donazione a favore del progetto "Odontoiatria e Autismo" dell'Ulss 9 Scaligera.

Il progetto nasce dalla volontà di rispondere alla scarsa collaborazione riscontrata da parte delle persone affette da autismo durante le cure odontoiatriche ambulatoriali. Motivo per cui spesso queste visite richiedono l'anestesia generale.

Alla base del progetto c'è la consapevolezza che, con un adeguato percorso educativo che si adatti ai canali di chi soffre di autismo, è possibile superare i problemi in modo da rendere più facile il trattamento da parte dei dentisti. Con questo obiettivo, è stato pensato un percorso di avvicinamento graduale dei piccoli pazienti autistici all'ambulatorio odontoiatrico, attraverso la visione di immagini e video preparatori, che riproducono ciò che avviene durante la prima visita odontoiatrica, svolta dal servizio di odontostomatologia per disabili dell'Ulss 9. Un servizio connotato da un’elevata specializzazione, acquisita in 30 anni si attività, e che nel 2021 ha erogato 9.776 prestazioni a soggetti con disabilità provenienti da tutto il Veneto.

I vigili del fuoco di Caldiero hanno consegnato delle chiavette usb, supporti tecnologici necessari per caricare il materiale grafico e video da consegnare alle famiglie e visionare a casa o con gli educatori del Centro Autismo. Dopo la visione del materiale, vengono programmati alcuni accessi all’ambulatorio odontoiatrico, non finalizzati alla cura, bensì al raggiungimento di una buona collaborazione per eseguire le terapie preventive e i follow-up periodici, attuando una tecnica di desensibilizzazione psicologica-educativa- comportamentale.