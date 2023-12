Presepi per i bimbi ricoverati nella pediatria del Magalini di Villafranca

Uno scatolone pieno di piccoli presepi, realizzati a mano dai volontari con passione, materiale povero e perizia artigiana: tutto questo hanno portato in dono il Comune di Villafranca e i rappresentanti veronesi dell'Aiap (Associazione Italiana Amici del Presepio) ai bambini ospiti del reparto di pediatria e patologia neonatale dell'ospedale di Villafranca, diretto dal dottor Alessandro Bodini.

Il direttore sanitario dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi e la direttrice sanitaria Denise Signorelli, ringraziando il Comune di Villafranca e l'Aiap di Verona, hanno sottolineato il doppio valore del gesto che esprime la vicinanza ai piccoli ricoverati in ospedale, in un momento particolare come quello delle feste natalizie, oltre a rappresentare il simbolo di una nascita e di una lunga tradizione italiana che proprio nel 2023 festeggia gli 800 anni dal primo presepe, quello di Greccio, voluto da San Francesco.

Ma il 2023 vede anche un altro traguardo, come hanno sottolineato gli Amici del Presepio (nel video dal presepista Maurizio Sanzi) portando i doni al Magalini: i 70 anni dell'Aiap, trascorsi a diffondere il presepe mantenendone tradizione, cultura e significato.

E alla consegna dei presepi alla pediatria dell'ospedale, si è aggiunto anche il dono di uno storico presepe napoletano posizionato all’ingresso della struttura ospedaliera.