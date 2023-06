Irregolarità su norme anti-riciclaggio, multe per oltre 800mila euro a money transfer

Nei primi sei mesi del 2023, i finanzieri di Verona hanno aumentato le verifiche sul corretto adempimento delle norme anti-riciclaggio da parte di chi per legge è tenuto ad una collaborazione attiva, come i professionisti giuridico-contabili e i money transfer.

I militari specializzati hanno effettuato 4 interventi ispettivi anti-riciclaggio nei confronti di un professionista giuridico-contabile, di due agenti in affari che prestano attività di mediazione immobiliare e di un esercizio che effettua rimesse di denaro all'estero (money transfer). E sono emersi numerosi inadempimenti alle prescrizioni antiriciclaggio.

In particolare, i controlli eseguiti nei confronti del commercialista hanno permesso di contestare la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di valutazione del rischio in merito al profilo del cliente, riscontrando irregolarità riguardanti il 95% dei fascicoli anti-riciclaggio. È stata constatata, inoltre, l’inadeguata verifica dell'origine dei fondi impiegati nelle operazioni di carattere patrimoniale in relazione all’obbligo di controllo della clientela, attività essenziale per prevenire i fenomeni di riciclaggio che spesso si concentrano sull'acquisizione di quote all'interno di compagini societarie. Il professionista controllato, infine, ha omesso di conservare la totalità della documentazione anti-riciclaggio relativa a circa 250 rapporti professionali, per la maggior parte tuttora in essere. La disapplicazione, da parte dei soggetti obbligati, degli adempimenti richiesti incide di fatto sulla trasparenza delle operazioni e rende più difficoltoso per gli organi di controllo risalire al beneficiario effettivo delle operazioni, minando così l'efficacia dell'impianto di prevenzione dei rischi di infiltrazione della criminalità nell’economia sana.

Nonostante il concreto e crescente sforzo di formazione e sensibilizzazione da parte degli intermediari finanziari e degli ordini professionali, ci sono ancora spazi per una efficace attività di collaborazione contro il riciclaggio, attività che rafforzerebbe sicuramente la prevenzione.

I controlli anti-riciclaggio eseguiti dalle Fiamme Gialle scaligere nei confronti degli agenti in affari operanti nel ramo della mediazione immobiliare hanno permesso di far emergere nella quasi totalità delle compravendite esaminate ripetute violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione della documentazione, soprattutto in riferimento a quelle effettuate da acquirenti esteri.

I finanzieri, inoltre, esaminando l'attività del money transfer, hanno analizzato più di 40.000 operazioni di trasferimento di denaro relative ad un triennio, per un ammontare complessivo trasferito all’estero di oltre 8 milioni di euro contestando complessivamente 274 omesse segnalazioni di operazioni sospette relative a operazioni di trasferimento di denaro connotate da chiari indici di anomalia tra le quali quelle recanti quale formale beneficiario il medesimo disponente o quelle con importo superiore alla soglia prevista di mille euro, realizzate mediante l’utilizzo di circuiti di pagamento differenziati al fine di eludere la norma. E nei confronti del titolare dell’esercizio sono scattate sanzioni per un importo di oltre 800mila euro.