La Bottega dei Talenti di Caterina e Francesca ha spiccato il volo da Salizzole

«Ognuno di noi ha due giorni importanti nella vita, quello in cui siamo nati e quello in cui capiamo il perché». Caterina e Francesca Santin, gemelle 21enni di Salizzole, non solo lo hanno capito, ma ora aiutano gli altri a indirizzare verso il bene la propria vita. Di questo grande talento le due ragazze, affette da una grave forma di disabilità che impedisce loro di camminare e di muoversi e consente loro di esprimersi solo attraverso il movimento degli occhi, hanno dato prova sabato sera, 17 giugno, in Piazza Castello a Salizzole, nell'evento "Principesse al castello - Assieme si vince". E per le due gemelle non poteva esserci cornice migliore per far spiccare il volo a La Bottega dei Talenti, progetto che ha visto la luce nella scuola materna del paese grazie alla collaborazione di Fism Verona e del Gruppo Calzedonia.

«Desideravamo trasferire ai presenti ciò che noi come genitori abbiamo avuto la fortuna di imparare da Caterina e Francesca - ha spiegato il papà delle gemelle Sergio Santin (nel video) - Con questo spettacolo a Salizzole è accaduto, abbiamo piantato un seme buono nelle persone che sono aperte al bene. E questo evento sarà il primo di tanti altri eventi. Come dicono Caterina e Francesca: sarai felice se renderai felice qualcuno. E ce l'abbiamo fatta».

Sul palco diversi quadri di musica e balli, dal country western al rock&roll, grazie ai musicisti Tex Band e Allegra Group e ai ballerini di The Hazzard Country dance e Good Morning Swing, riuniti sotto l’egida dell’associazione Musica Viva, che lavora per promuovere la cultura musicale con un occhio di riguardo a persone svantaggiate o con disabilità. «Perché la musica, oltre al divertimento, ha uno scopo preciso: aiutare gli atri, i più deboli e i più fragili», ha confermato la presidente Daniela Benedini.

Tra la prima e la seconda parte dello show il momento più commovente è stato quando Caterina e Francesca si sono esibite ai piedi del castello in un’atmosfera fiabesca, circondate dalle torce dei cellulari del pubblico. «Con la Bottega dei Talenti incontriamo i bimbi delle scuole dell’infanzia e mostriamo loro che tutto è possibile - hanno dichiarato le due ragazze - Non importa in quali condizioni ci troviamo, quel che importa è valorizzare la nostra vita al meglio delle nostre possibilità. Fin da piccole abbiamo voluto mettere il cuore nelle nostre azioni e fare di un piccolo gesto l’inizio di un cambiamento per un mondo migliore. Non servono parole o gesti eclatanti per cambiare il mondo, basta essere noi stessi. Abbiamo la possibilità di costruire un mondo migliore, perché assieme si vince».

E il sindaco di Salizzole Angelo Campi ha commentato soddisfatto: «Abbiamo voluto aprire la nostra rassegna estiva con questa serata, perché ci insegna tante cose: cosa significa davvero inclusione e cosa vuol dire mettere la propria famiglia al servizio di altre famiglie in difficoltà, che è l’obiettivo della famiglia Santin con questa associazione. A tutti i cittadini dico: abbracciate tutti la loro missione». Gli fa eco l’assessore alle politiche sociali Marica Morelato: «Un messaggio bellissimo quello della famiglia Santin. Per noi è stato un onore farlo conoscere a tutta la nostra comunità».

E il pubblico di Salizzole ha applaudito, in piedi, di fronte a tanto ottimismo, entusiasmo e gioia di vivere.

Prossimo appuntamento con Caterina e Francesca Santin e la loro Bottega dei Talenti sarà venerdì 30 giugno, stavolta sul palco del Teatro Romano.