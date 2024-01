Accordo tra Amia e associazioni di categoria per una migliore raccolta dei cartoni

Ad oggi, è l'unico porta a porta attivo in alcune vie del centro storico di Verona. I cartoni da imballaggio delle attività del centro vengono infatti ritirati dal personale di Amia direttamente davanti al negozio. Un servizio attivo già da parecchi anni e che segue indicazioni semplici e immediate. Indicazioni che la maggior parte di commercianti ed esercenti segue alla lettera, mentre una percentuale di furbetti continua erroneamente ad utilizzare i cassonetti.

Per ridurre il numero di indisciplinati, anche a fronte dell'introduzione del nuovo regolamento sui rifiuti, Amia ha dato il via a una campagna di sensibilizzazione. Un'ulteriore azione che rafforza la sinergia con Confcommercio, Confesercenti e la Corporazione Esercenti Centro Storico.

Dai prossimi giorni saranno capillarmente distribuiti nei negozi e nei locali delle zone coinvolte, nuovi volantini che spiegano nel dettaglio le regole del servizio, dando consigli utili per ottimizzare tempi e modalità di conferimento anche in un’ottica di decoro urbano. Si sono svolti, inoltre, incontri informativi dedicati ed altri appuntamenti verranno calendarizzati.

Già nell’ultimo anno, questo tipo di raccolta per cui Amia mette a disposizione operatori dedicati 7 giorni su 7 per un totale di 4.950 ore di servizio, è migliorato con un incremento della raccolta del 10% per cento. Si è passati infatti dalle 409 tonnellate di cartoni raccolte nel 2022 alle 444 del 2023. «Rimangono comunque ulteriori margini di miglioramento e su questo stiamo lavorando - ha commentato il presidente di Amia Roberto Bechis - L'obiettivo è di proseguire così, coinvolgendo associazioni di categoria e tutti i cittadini anche nelle prossime sfide che ci attendono, in uno spirito di squadra a tutela dell’ambiente. Amia deve migliorare i propri servizi ed è ciò che stiamo facendo, ma il risultato può essere raggiunto solo lavorando in sinergia».

«La pulizia della città dipende da tutte e tutti noi - ha aggiunto l'assessore all'ambiente Tommaso Ferrari - Serve un nuovo patto di collaborazione e co-responsabilità tra Comune, Amia e cittadini per una sinergia comune. Siamo pronti ad indignarci quando mancano dei servizi ma non lo siamo altrettanto con i vicini di casa quando non svolgono accuratamente la raccolta differenziata. Serve l'impegno di tutte e tutti per raggiungere grandi obiettivi. Oggi la collaborazione con le associazioni di categoria ė un ottima dimostrazione di come fare squadra».

«Il riscontro con le associazioni di categoria per questa campagna di sensibilizzazione è stato ottimo, orientato al miglioramento del servizio - ha spiegato Francesco Premi (nel video), consigliere di amministrazione di Amia - La campagna prosegue ora su tre direttrici. In primis attraverso i nostri ispettori di zona che hanno la possibilità di dialogare con gli utenti per informare. Altra cassa di risonanza saranno le associazioni di categoria stesse e il terzo soggetto interessato sarà la circoscrizione che rimane anello di congiunzione con il territorio e i cittadini».

Le regole del servizio sono pubblicate online sul sito dell’Amia, dove è indicato anche l’elenco delle vie coinvolte, i giorni e gli orari di raccolta. Ma la cadenza nelle strade maggiori, da Piazza Bra a Piazze Erbe da Via Mazzini a Via Cappello, è giornaliera.

Nel dettaglio, gli imballaggi non devono essere esposti prima del passaggio dell’operatore dell’Amia ma contestualmente al passaggio nei pressi dell’attività. Le vie e le piazze in cui è attivo questo servizio di raccolta domiciliare sono infatti quelle a maggior afflusso turistico ed è quindi necessario limitare al massimo l’impatto visivo del servizio di raccolta.

Gli imballaggi in cartone, esposti esclusivamente negli orari indicati, vanno posizionati a lato dell’esercizio commerciale. E vanno piegati, appiattiti e inseriti in cartoni ancora integri o legati tra loro. In questo modo, l’ingombro sulle aree pedonali sarà il minore possibile e le operazioni di prelievo veloci.

E qualora Amia fosse impossibilitata ad erogare il servizio per causa di forza maggiore, l'indicazione è di conservare l'imballaggio all'interno del negozio.