Via 53 vecchi cestini da Piazza Bra, ne bastano 3 nuovi e autocompattanti

Amia ha eliminato i 53 cestini posizionati tra Liston, giardini e vallo dell’Arena in Piazza Bra. Al loro posto sono stati posizionati tre nuovi cestini autocompattanti, i quali hanno superato il periodo di sperimentazione durante le feste di Pasqua e quindi resteranno nei punti strategici della piazza, in modo da tenerla pulita.

La sperimentazione è partita in occasione del G7 di metà marzo. Per motivi di sicurezza, era stata disposta la rimozione in centro storico di oltre cento contenitori di rifiuti. Più della metà, sono stati poi riposizionati nell'arco di circa 48 ore, ma i cestini di Piazza Bra hano avuto bisogno di una sistemazione, dato che risultavano in larga parte danneggiati, imbrattati e corrosi. Durante il periodo di sistemazione, Amia ha potuto testare i nuovi cestini autocompattanti ed i risultati sono stati positivi. Piazza Bra, infatti, è rimasta pulita anche durante l'affollato weekend pasquale.

Amia, in accordo con il Comune di Verona, la prima circoscrizione e l'Ente di Bacino ha dunque deciso di non riposizionare i 53 vecchi cestini, ma di proseguire con tre autocompattanti, posizionati all’inizio del Liston (all’imbocco di Via Roma), nell’area dei giardini tra i due monumenti e a ridosso delle aiuole, lato Arena. I punti sono stati scelti seguendo il criterio dell’equidistanza e del minor impatto possibile per meglio tutelare la bellezza architettonica e monumentale di Piazza Bra. Tuttavia, in accordo con la Soprintendenza, nelle prossime settimane potranno esserci ulteriori valutazioni e relativi spostamenti.

Ciascun contenitore autocompattante a pannelli solari ha una capacità di raccolta che è pari a circa 15 cestini tradizionali. Ciò che diminuisce notevolmente è il tempo impiegato dagli operatori dell’Amia per le operazioni di svuotamento: tempo che viene ora impiegato per meglio presidiare e ripulire fioriere e vasi che, dal Liston a Palazzo Barbieri a Piazzetta Scalette Rubiani, storicamente vengono purtroppo utilizzati come porta rifiuti, soprattutto nelle giornate di grande afflusso quando i cestini tendono a riempirsi in brevissimo tempo, accumulando sporcizia anche nei dintorni.

E durante gli eventi maggiori, come le serate areniane che richiamano in piazza contemporaneamente molte migliaia di persone, saranno posizionati dei grandi bidoni, prassi peraltro già consolidata. I normali cestini rimangono fissi nelle altre zone della città antica: nell’arco di meno di 100 metri, da Via Roma a Via Mazzini, da Piazza Cittadella a Corso Porta Nuova, l’assetto ad oggi è invariato.

«Nel periodo di sperimentazione, soprattutto durante i picchi di maggior afflusso, ho personalmente tenuto monitorata la situazione confrontandomi con gli operatori i cui report ci dicono che lo stato della Bra non è peggiorato con l’assenza dei cestini. Al di là dell’approccio ideologico e politico, dunque, il dato oggettivo è che la piazza è sempre rimasta pulita e che le criticità evidenziate sono rimaste contenute, discostandosi poco dalla situazione che inevitabilmente si crea quando in centro città c’è ressa», ha dichiarato il presidente di Amia Roberto Bechis (nel video).