Tezenis, la vittoria su Chieti certifica il settimo posto nella griglia playoff

La Tezenis Verona non ha concesso altri regali alla Lux Chieti, superandola per 84-49 nella penultima giornata del girone preliminare di playoff. Ieri, 12 maggio, all'Agsm Forum, i gialloblù hanno ospitato gli abruzzesi, già battuti due settimane fa in trasferta. A Chieti, la Tezenis lasciò che gli avversari recuperassero nel terzo quarto ma trovò comunque la vittoria. Ieri, la formazione di coach Alessandro Ramagli non ha commesso lo stesso errore ed è rimasta in vantaggio dal primo all'ultimo minuto.

Domenica prossimo, 16 maggio, Verona giocherà contro Roma l'ultima partita prima dei playoff. Una partita inutile per i gialloblù che sono già sicuri del loro piazzamento nei quarti di finale. La Tezenis è settima e affronterà la decima in griglia, che potrebbe essere l'Urania Milano, oppure la Top Secret Ferrara o la Bcc Treviglio.

La certezza del settimo posto nei playoff è arrivata ieri, dopo la vittoria su Chieti e la contemporanea sconfitta casalinga di Treviglio contro Ferrara. E tra le due sfide, quella più a senso unico è stata quella dell'Agsm Forum. Dopo i primi due canestri di Greene e Meluzzi (2-2), Verona ha piazzato un primo break di sei punti (8-2) ed un secondo break di cinque punti (13-4), prima di trovare la doppia cifra di vantaggio sul 18-7 e di andare al primo riposo sul 22-13.

Nel secondo quarto, la resistenza della Lux è durata due minuti, poi dal 24-19 la Tezenis è tornata padrona del campo, andando a ritoccare minuto dopo minuto il proprio massimo vantaggio. E a metà gara le due squadre si sono trovate sul 45-27.

Il peggio doveva ancora arrivare per la Lux Chieti. Il terzo quarto è stato infatti il peggiore per il quintetto ospite. Al ritorno in campo, Verona ha messo a segno sette punti di fila, arrivando poi anche a doppiare gli avversari sul 62-31. Il parziale si è concluso sul 64-33, ma l'incontro era già in cassaforte per la Tezenis, che ha travolto gli avversari anche negli ultimi dieci minuti. Il massimo vantaggio assoluto dei gialloblù è arrivato ad un minuto dalla fine con il +37 di Guglielmi (84-47). Mentre i titoli di coda sono scesi sul punteggio finale di 84-49.

TEZENIS VERONA - LUX CHIETI 84-49.

Tezenis Verona: Candussi 16, Caroti 12, Greene IV 11, Jones 11, Severini 11, Guglielmi 6, Tomassini 6, Pini 4, Colussa 3, Janelidze 2, Beghini 2, Rosselli.

Lux Chieti Basket 1974: Lugic 10, Sorokas 10, Sodero 8, Mitt 7, Meluzzi 6, Ihedioha 4, Bozzetto 3, Piazza 1, Graziani, Favali.