Tennis, consegnata a Stefano Variati targa ricordo di Mimmo Ciervo

Ieri, 9 marzo, ha avuto luogo nella sala convegni del Coni a Vicenza la prima riunione regionale del 2024 per ufficiali di gara regionali e nazionali di tennis. Si è trattato di un incontro tecnico, che ha permesso un mantenimento e potenziamento delle competenze degli ufficiali di gara, mediante interventi tenuti da formatori nazionali.

All’interno dell’incontro, alla presenza della famiglia e dei rappresentanti del Crv, si è svolta una toccante commemorazione di Domenico Ciervo, recentemente venuto a mancare. Di Domenico Ciervo sono stati ricordati soprattutto il grande spessore umano e la grande competenza che nell’ambito degli ufficiali di gara lo ha portato a rivestire importanti ruoli ed a diventare un riferimento tecnico ed etico per tanti nuovi giudici arbitri. Tra questi, alcuni hanno condiviso con lui in modo particolarmente significativo questa passione ed hanno ricevuto dalla famiglia un ricordo. Particolarmente sentita è stata la consegna della targa al veronese Stefano Variati che per tanti anni ha condiviso con Domenico Ciervo il ruolo di formatore nazionale e che Ciervo stesso considerava come suo successore naturale.