Nordic walking, pilates, ginnastica dolce: salute come bene comune al Parco San Giacomo di Verona con "SportCity Day"

La “Città come bene comune”. È questo il tema della Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città e SportCity Day che ricorre domenica 17 settembre coinvolgendo ben 140 città italiane tra cui Verona, nel segno dello sport inteso come strumento di benessere diffuso e di aggregazione, una "rivoluzione dolce" per infondere la cultura del movimento nei cittadini. L’evento è promosso da Fondazione Bentegodi con il patrocinio del Comune di Verona e rientra nelle iniziative Rete italiana Città Sane dell’OMS a cui l’Amministrazione ha aderito dall’1 gennaio. Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, al Parco San Giacomo ragazzi e persone della terza età potranno praticare nordic walking, pilates, ginnastica dolce e molto altro guidati da istruttori esperti.

Una giornata per sottolineare la necessità di ripartire dalle città come luoghi per promuovere la salute e il benessere, riappropriandosi degli spazi cittadini e praticare l’attività più consona alle proprie attitudini. Trascorrere all’aria aperta una giornata permetterà infatti di socializzare e condividere le stesse passioni, sposando la cultura della sostenibilità e dell’educazione ambientale.

«L'adesione di Fondazione Bentegodi è qualcosa di fisiologico - afferma il presidente Giorgio Pasetto - proprio per lo spirito che la nostra istituzione persegue nella pratica sportiva. Al nostro interno abbiamo varato corsi proprio di Nordic walking e di ginnastica perché pensiamo che l'attività fisica debba essere uno strumento di bene collettivo. In realtà è lo stesso spirito con il quale, in Bentegodi, viene vissuta la pratica di tutte le discipline, fino all’agonismo: lo sport che fa bene non solo al fisico, ma anche alla collettività».

Sportcity Day si inserisce nell’ambito della Settimana europea dello sport, che la Commissione europea promuove ogni anno dal 23 al 30 settembre, ed è promosso a livello nazionale da Health City Institute, C14+ e Fondazione SportCity, con il patrocinio di Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle città, Anci, Coni, Comitato Italiano Paralimpico, Sport e Salute, e organizzata in collaborazione con Fondazione Longevitas, Federsanità, FeSDI, Cittadinanzattiva.