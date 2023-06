Spareggio salvezza, dopo le proteste si cambia stadio: Hellas Verona e Spezia si giocherà a Reggio-Emilia

Quella di far giocare alla Dacia Arena di Udine la partita tra Hellas Verona e Spezia, in programma la sera di domenica 11 giugno, valida per la permanenza in serie A, era apparsa sin da subito una scelta poco apprezzata da più fronti. In mattinata aveva preso posizione persino il segretario generale Fsp polizia di Stato definendo «infelice» tale decisione e motivando la propria contrarietà con la constatazione che, per raggiungere lo stadio friulano, entrambe le tifoserie avrebbero dovuto percorrere il medesimo tratto autostradale, aumentando così i rischi di eventuali scontri.

A contestare la scelta di Udine era poi stato anche il fronte dei tifosi dello Spezia, i quali giudicavano sostanzialmente non abbastanza "neutro" il campo di Udine, a fronte anche dell'unilaterale contiguità territoriale del Friuli-Venezia Giulia con il Veneto. A seguito delle proteste, si è quindi giunti ad una repentina retromarcia da parte della Lega Serie A che ha indicato la nuova sede della sfida di domenica nel Mapei Stadium di Reggio Emilia, lo stadio casalingo del Sassuolo.

La conferma è arrivata nelle ultime ore anche attraverso un breve comunicato ufficiale dell'Hellas Verona, all'interno del quale si legge: «La Lega Serie A ha comunicato data, orario e luogo dello spareggio per la permanenza nel campionato di Serie A TIM 2023/24. Spezia-Hellas Verona si giocherà domenica 11 giugno, alle ore 20.45, al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia».

Cosa succede in caso di parità

Come viene specificato nel comunicato della Lega Serie A, in caso di parità nella gara di domenica tra Spezia ed Hellas Verona «non è prevista la disputa dei tempi supplementari». Infatti, precisa sempre la nota, «se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà di parità, l'arbitro provvederà a far battere i calci di rigore».

Appuntamento quindi a Sassuolo, domenica sera, per tutti i tifosi che attendono con partecipazione una sfida che, per entrambe le squadre, vale un'intera stagione.