Concluso il rodeo di quarta categoria allo Scaligero: vincono Zanetti e Talibov

Al Circolo Tennis Scaligero di Viale Colombo, il rodeo di tennis di quarta categoria maschile e femminile ha avuto 96 giocatori. E Antonio Donato Boccardi ha ratificato i risultati.

Nel maschile, in una finale combattuta, si è imposto Mattia Zanetti che ha messo al secondo posto il suo compagno di club Nicolò Residori del Gam di Negrar. Terzi posti per l’home player Luca Fioravanti e per Luca Francesconi dell’Arzignano.

Nel femminile, con quattro vittorie, la favorita Francesca Talibov dell’Olimpica di Dossobuono si conferma al vertice. L’ultima a resisterle è stata Chiara Vesentini del San Giovanni Lupatoto. Bronzi per Irene Molinaroli del Villabella e per Susanna Rabbolini dell’At Verona.

ALTRI TORNEI

Fino all'11 febbraio si gioca il primo torneo regular al Garda per giocatori di terza categoria maschile e femminile, coordinati da Roberto Cossa con 113 partecipanti.

ISCRIZIONI APERTE

All’Atv di Viale Colonnello Galliano, dal 2 al 4 febbraio, rodeo solo femminile fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le 12 del 31 gennaio.

Tpra il 4 febbraio a San Giovanni Lupatoto, expert level maschile e femminile. Iscrizioni Lucia 328-1890084.

Dal 9 al 11 febbraio, rodeo open maschile e femminile allo Scaligero. Iscrizioni entro le 12 del 7 febbraio.

Tpra a Bovolone il 17 e 18 febbraio, expert Level maschile.