Concluso rodeo open a San Giovanni Lupatoto: vincono Nicola Cucchi e Sara Aber

A San Giovanni Lupatoto, si è concluso il rodeo open di tennis maschile e femminile con con 64 partecipanti coordinati da Alessandro Caloi e Marco Buratto.

Nel maschile, con 4 vittorie si piazza davanti a tutti Nicola Cucchi della Canottieri Padova che ha messo in seconda posizione Zeno Godi dello Scaligero. Terze piazze per l’under 16 Edoardo Dolcetta-Capuzzo del Gam di Negrar e per Davide Montanari del Villafranca.

Nel femminile, partita in testa ed arrivo al primo posto per l’under 16 bolognese Sara Aber che lascia dietro di sé Gaia Cipriani dell’At Verona. Bronzi per Alessia Maria Minzat under 14 del Plebiscito di Padova e per Anna Speri dell’Area Sport di Peschiera.

PROSSIMI TORNEI

Chiuse le iscrizioni allo Scaligero del torneo che al 26 al 28 gennaio animerà i campi di Viale Colombo con un rodeo maschile e femminile per giocatori di quarta categoria. Avrà un bel daffare Antonio Donato Boccardi per gestire ben 108 giocatori.

Mentre continua fino all'11 febbraio il primo torneo regular al Garda per giocatori di terza categoria maschile e femminile, coordinati da Roberto Cossa con 113 partecipanti.

ISCRIZIONI APERTE

All'Atv di Viale Colonnello Galliano, dal 2 al 4 febbraio, rodeo solo femminile fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le 12 del 31 gennaio.

Tpra il 4 febbraio a San Giovanni Lupatoto expert level maschile e femminile. Iscrizioni Lucia 328-1890084. Tpra a Bovolone il 17 e 18 febbraio expert level maschile.