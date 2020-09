Pescara - Chievo Verona, probabili formazioni | Tante novità per Aglietti

Domani, 26 settembre, comincia il campionato di Serie B del Chievo Verona. E comincia con una novità a livello societario decisa proprio oggi. L'assemblea dei soci del club gialloblù ha nominato un nuovo amministratore unico della società. Si tratta di Giuseppe Campedelli, il quale rimarrà in carica a tempo indeterminato. Campedelli è una figura storica del Chievo e già in passato ha ricoperto il ruolo di consigliere ed anche quello di presidente. Una decisione, quella dei soci, legata all'interdizione che ha colpito il presidente Luca Campadelli, che di Giuseppe è il nipote. Luca Campedelli è stato interdetto a causa della vicenda giudiziaria sulle presunte plusvalenze fittizie che ha coinvolto il Chievo Verona ed il Cesena.

Ma domani non scenderà in campo la dirigenza. Sul campo dello stadio Adriatico scenderanno i giocatori e lo staff tecnico del Chievo Verona. Ed alle 14, il direttore di gara Antonio Rapuano darà il via alla sfida con il Pescara, davanti a circa mille spettatori.

Per il Chievo, non sarà solo la prima partita ufficiale della stagione 2020/2021, ma sarà anche la prima partita dalla fine della passata stagione. Per motivi diversi, infatti, tutte le amichevoli programmate in queste settimane di preparazione sono saltate. Alla sfida con gli abruzzesi di Massimo Oddo, i gialloblù ci sono arrivati dunque solo con gli allenamenti e senza un minuto di gioco nelle gambe.

Come scenderà in campo il Chievo non è facile prevederlo. L'allenatore Alfredo Aglietti ha dichiarato che la sua squadra non è ancora del tutto in forma e quindi per vincere a Pescara serviranno cuore e applicazione tattica. I guai fisici continuano a tormentare Giaccherini, Di Noia e Vaisanen, i quali dovrebbero saltare l'esordio stagionale. Aglietti ha inoltre aggiunto che la sua rosa non è ancora all'altezza delle big del campionato, pur lodando il lavoro fatto dalla dirigenza sul mercato. Sono infatti arrivati in gialloblù Palmiero, Mogos, Illanes, De Luca, Canotto e Rondinella. Volti nuovi che potrebbero iniziare la loro avventura a Verona con una maglia da titolare.

Nel Pescara, Oddo ha la formazione già in testa e qualcosa ha anticipato in questa vigilia. Il tecnico degli abruzzesi ha detto che Bellanova partirà titolare, mentre altri giocatori come Jaroszynski, Capone e Memushaj partiranno dalla panchina. Non convocato Maistro, il quale deve scontare un turno di squalifica.

Queste le probabili formazioni: