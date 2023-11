Quinto Lessinia Rally Historic vinto dal duo Marsura e Menin

Bernardino Marsura e Massimiliano Menin, su Porsche 911 Carrera Rs 3.0 del Team Bassano, sono i vincitori del quinto Lessinia Rally Historic, il rally storico disputato tra Grezzana, Bosco Chiesanuova e la Lessinia veronese. A loro, anche il Trofeo Banca Valsabbina che li ha premiati per la prima volta in questa competizione.

La manifestazione è stata organizzata dal Rally Club Valpantena e per la prima volta è stata abbinata al 21esimo Revival Rally Club Valpantena, corso in formula di regolarità a media, per celebrare i primi quarant’anni del club. E la sfida per la vittoria è stata entusiasmante, specie nella prima parte della corsa, quando ancora Marsura non aveva messo in chiaro la sua supremazia, conquistando anche il secondo raggruppamento con tempi incredibili sulla prova lunga.

Valido per il Trofeo Rally di Zona, per il Trofeo Rally Aci Vicenza, per il Trofeo Rally Veronesi e per la Ford Cup, il Lessinia Rally Historic ha visto al via 81 equipaggi, che sommati agli 81 che hanno affrontato il Revival Rally Club Valpantena hanno portato a 162 le vetture iscritte all’evento.

Al secondo posto, staccati di 30.9 secondi e vittoriosi nel terzo raggruppamento, sul podio di Bosco Chiesanuova sono saliti i biellesi Ivan Fioravanti e Lorenzo Setti, su Ford Escort Rs 1800 Mkii sempre del Team Bassano. Fioravanti era andato subito in testa nella prova speciale notturna del venerdì sera ad Alcenago, e pur avendo tenuto testa a Marsura per buona parte della corsa, ha ceduto sulla frazione lunga "Valsquaranto" che per conformazione ha favorito la potente Porsche di Marsura.

Terza posizione per un notevole Marco Superti con Battista Brunetti (Porsche Carrera Rs della Squadra Corse Angelo Caffi) che proprio sull’ultimo tratto cronometrato in discesa hanno piazzato il miglior tempo e hanno artigliato il terzo posto con merito.

Non è stato invece il weekend perfetto per l’equipaggio veronese composto da Raffaele Bombieri e Paolo Scardoni, su Bmw M3 della Scaligera Rallye. Al via con il numero 1, il duo ha mantenuto un’andatura molto costante, ma non è riuscito a tenere il ritmo dei primi tre anche dopo qualche modifica al parco assistenza. Per i due veronesi, la soddisfazione della vittoria nel quarto raggruppamento contro un plotone di Bmw M3 e l'aver conquistato il Trofeo Buri dedicato al primo equipaggio veronese.

A seguire nella graduatoria assoluta ci sono Matteo Canteri e Nicola Valbusa su Bmw M3 della Daytona Race, sempre tra i primissimi anche nella tappa del sabato dopo un secondo assoluto al termine della Ps1 notturna del venerdì, ed Alessandro Campedelli con Riccardo Scandola, veloci e precisi su un’altra Bmw M3 per la Scuderia Movisport. A vincere il primo raggruppamento è stato invece Valter Canzian con Mauro Iacolutti, che hanno portato in gara una spettacolare Ford Escort Twin Cam battente bandiera Scaligera Rallye. Il gentleman driver veronese ha saputo gestire al meglio la corsa garantendosi la massima soddisfazione preventivata alla vigilia.

Nel Revival Rally Club Valpantena, disputato quest’anno per la prima volta come regolarità a media, il Trofeo Bertani con due bottiglie di Amarone doc è andato a Paolo e Federico Cattaneo su Autobianchi A112 Elegant. I due hanno superato nella parte conclusiva della sfida Tovena-Didonè (Alfa Romeo 33 1.5 Ti dello Speeding Motors Team) che erano stati ottimi leader per buona parte della competizione. Podio completato dal primo equipaggio straniero, composto dai tedeschi Thomas Plueshke e Barbara Ziegler su Peugeot 205 Gti del Team de Lys.

«Siamo molto contenti - ha commentato Roberto Brunelli, presidente del Rally Club Valpantena - un’edizione particolare che abbiamo deciso di disputare all’ultimo e che è stata premiata dall’affetto dei piloti e degli appassionati. Un grazie sincero alle amministrazioni comunali, in primis Grezzana e Bosco Chiesanuova, ma anche Roverè Veronese e Velo Veronese, ai nostri partners, a tutti i nostri collaboratori e ai concorrenti che hanno deciso di esserci anche quest’anno».