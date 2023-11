Lessinia Rally Historic e Revival Rally Club Valpantena, due gare per 162 equipaggi

Sono 162 gli equipaggi che si stanno preparando ad affrontare la quinta edizione del Lessinia Rally Historic e la 21esima del Revival Rally Club Valpantena, le due manifestazioni organizzate dal Rally Club Valpantena nel suo quarantesimo anno di attività. In programma il 10 e 11 novembre prossimi, le due gare si disputeranno per la prima volta insieme. Il Revival Rally Club Valpantena si disputerà come gara di regolarità a media e non più di regolarità sport. Il Lessinia Rally Historic sarà invece un rally storico valido per il Trofeo Rally di Zona, per il Trofeo Rally Aci Vicenza, per il Trofeo Rally Veronesi e per la Ford Cup.

La risposta dei concorrenti è stata paritetica per le due corse, che percorreranno un identico percorso, con 81 vetture per il rally storico e 81 per la regolarità a media, risultato decisamente molto importante per l’evento anche in un anno di transizione come il 2023.

Al Lessinia Rally Historic, che varrà anche per il Trofeo Banca Valsabbina, parteciperanno "Raffa" e Paolo Scardoni sulla Bmw M3 della Scaligera Rallye. I due insieme hanno vinto le edizioni del 2019 e 2020, mentre "Raffa" ha vinto anche lo scorso anno in coppia con Andrea Signorini. A tentare di mettere il sale sulla coda all’equipaggio veronese sarà sicuramente Bernardino Marsura, con Massimiliano Menin, su Porsche Carrera Rs del Team Bassano, così come Riccardo Bianco, che ha vinto nel 2021, con Matteo Valerio su Ford Sierra Cosworth della Palladio Historic. Apprezzata la partecipazione di Beniamino Lo Presti con Haianes Tania Bertasini su Porsche Carrera Rs della Mrc Sport, pilota impegnato nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche dove quest’anno ha chiuso quarto nel terzo raggruppamento, vinto nel 2022, mentre saranno da tenere in considerazione anche le coppie Superti-Brunetti (Porsche 911 Carrera Rs della Squadra Corse Angelo Caffi) e Patuzzo-Martini (Ford Sierra Cosworth del Team Bassano) che con l’iscrizione al Lessinia Rally Historic sono di fatto campioni della Ford Cup 2023, prima edizione, e si sono assicurati l’iscrizione gratuita al Rally del Benaco Storico, al Rally della Valpolicella Historic e al Lessinia Rally Historic 2024.

La lista dei potenziali protagonisti del rally storico è lunga e conferma il valore del Lessinia Rally Historic che quest’anno parte con uno degli elenchi iscritti più interessanti della sua storia. Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi saranno al via con la loro Ford Sierra Cosworth (Team Bassano), mentre il veloce Ivan Fioravanti con Lorenzo Setti farà cantare il motore della Ford Escort Rs (Team Bassano) con la quale si è già tolto molte soddisfazioni specie al Rally Lana Storico, gara di casa per lui. Tra i piloti locali, che conoscono bene il percorso e proveranno sicuramente a sgomitare per stare davanti, ci sono anche Tezza-Merzari e Panato-Albieri (entrambi su Bmw M3 di Pintarally Motorsport), Menegolli-Zambelli (Fiat 131 Abarth), Canteri-Valbusa (Bmw M3 di Daytona Corse) mentre sarà graditissimo il ritorno di Riccardo Scandola su una Bmw M3 con Alessandro Campedelli (Movisport). Attesi anche Montini-Mancuso (Porsche Carrera Rs) e lo spettacolare equipaggio composto da Mazzucato-Orietti (Opel Ascona 2.0 Sr del Team Bassano).

Nella regolarità a media del Revival Rally Club Valpantena, che sarà premiata con la splendida magnum di Amarone del Trofeo Bertani, la classifica non sarà di velocità ma di precisione nel rispetto delle medie imposte.

A regalare spettacolo saranno prima di tutto le vetture: la Lancia Stratos di Airoldi-Finotti (Pro Energy Motorsport) va sicuramente menzionata, così come le tante Porsche, Opel, Bmw, Lancia, Abarth tutte costruite entro il 1990 o le potenti Audi Quattro di Maurer-Lutz e Pommer-Neumaier (Pommer Sport). Questi ultimi due equipaggi confermano l’affetto internazionale per il Revival Rally Club Valpantena che conta una decina di equipaggi provenienti da Germania, Austria e Repubblica Ceca. Tra questi saranno da seguire Plueschke-Ziegler (Peugeot 205 Gti del Team De Lys) e Uhrik-Uhrik (Skoda Favorit 136 L del Murallying Classic) in grado di dire la loro per la classifica assoluta.

Essendo la prima edizione in formula di regolarità a media risulta difficile fare delle previsioni, anche se alcuni nomi sono delle vecchie conoscenze del Revival Valpantena con Leonardo Fabbri e Tomas Sartore (Volvo Amazon P121 della Scuderia Progetto Mite) o Andrea Giacoppo ed Enrico Alfonso Gaspari (Fiat 128 del Team Bassano). Facile che al termine della prima giornata, venerdì sera, inizieranno ad emergere le alchimie che permetteranno di capire quali saranno i veri favoriti della corsa a media.

Il programma inizierà appunto venerdì con le verifiche sportive e tecniche alla Alberti Lamiere di Lugo di Grezzana dalle 13 alle 17, contornate dalla festa inaugurale aperta a tutti grazie alla disponibilità della famiglia Alberti.

La parte competitiva prenderà il via, per la prima volta, proprio dall’azienda valpantenate dove sarà allestito il primo controllo orario alle 19:30. Le vetture scenderanno a Grezzana per la cerimonia di partenza alle 20 in Piazza Ballini e quindi saliranno ad Alcenago per la Ps1 in notturna in partenza alle 20. Successivamente cena in Villa Arvedi e poi riordino notturno alle Cantine Bertani, sempre a Grezzana.

Sabato giornata più intensa con tre prove da ripetere per due volte. La prova "Velo Veronese" riprenderà dal percorso del Revival 2022 in un contesto di pura Lessinia, "Valsquaranto" sarà la più lunga dell’evento con oltre 14 chilometri di sviluppo mentre la "Bosco Chiesanuova" sarà la Lughezzano-Bosco in discesa. Riordino di metà giornata alla Migross Frac di Stallavena, parco assistenza sulla Sp 6 all’altezza di Grezzana ed arrivo in Piazza della Chiesa a Bosco Chiesanuova dalle 16 per rendere omaggio anche all’altra località tanto vicina agli eventi del Rally Club Valpantena.