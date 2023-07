Coppa del Mondo in Qatar, Fifa distribuisce i ricavi: all'Hellas 600mila euro

L'Hellas Verona riceverà circa 600mila euro dalla Fifa per aver permesso ai giocatori gialloblù convocati dalle rispettive nazionali di partecipare alla Coppa del Mondo in Qatar. Il contributo sarà versato dalla Fifa nell'ambito del Cbp (Club benefits programme), il programma che è stato realizzato per condividere con i club calcistici i ricavi della Coppa del Mondo.

Le società che beneficeranno dell'elargizione da parte della Fifa quest'anno sono 440 ed in totale la federazione internazionale del calcio distribuirà 209 milioni di dollari. In Italia, come riportato da Adnkronos, sono 27 i club che riceveranno dei contributi per un totale di 18,680 milioni di dollari. Il club italiano che incasserà di più è la Juventus con oltre 3 milioni di dollari, che in euro sono più di 2,7 milioni. L'Inter otterrà circa 2 milioni di euro, il Milan una cifra intorno all'1,4 milioni di euro. Più di un milione di euro anche per Fiorentina, Atalanta, Torino e Napoli. Sotto il milione di euro, tra i dieci club italiani che avranno più soldi dalla Fifa ci sono poi la Roma, la Sampdoria e infine l'Hellas Verona che riceverà circa 600mila euro.

A livello internazionale, le squadre che incasseranno di più sono: Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid e Psg.

«È un chiaro esempio di come la Coppa del Mondo abbia un impatto positivo sui club di calcio in tutto il mondo - ha commentato il presidente della Fifa Gianni Infantino - I club hanno un ruolo chiave all'interno dell'ecosistema calcistico e il programma Fifa Club Benefits ci offre un'eccellente opportunità per sostenerli club». Un sostegno che nelle prossime edizioni dei Mondiali, nel 2026 e nel 2030, sarà anche maggiore, arrivando a distribuire 355 milioni di dollari.

Quattro sono stati i calciatori dell'Hellas ad aver partecipato alla Coppa del Mondo nell'inverno scorso: Martin Hongla con il Camerun, Ajdin Hrustic con l'Australia ed Ivan Ilic e Darko Lazovic con la Serbia.