DIRETTA: Hellas Verona - Sassuolo 0-2 | Raddoppio di Berardi al Bentegodi

HELLAS VERONA - SASSUOLO 0-2

MARCATORI: Boga (S) al 42', Berardi (S) al 75'

PRIMO TEMPO - Possesso della squadra di De Zerbi all'inizio, con i padroni di casa che chiudono bene gli spazi. Violenta conclusione di Ilic da fuori al 5', Consigli battuto, ma la palla sbatte sul palo e successivamente Toljan libera. Buoni ritmi nei primi minuti. Termina a lato il colpo di testa di Di Carmine al 15', servito in area da Dimarco. C'è equilibrio in campo tra le due squadre. Al 19' il cross di Di Carmine costringe Consigli all'uscita di pugno per anticipare il ben appostato Kalinic. Al 26' il cross di Dimarco si trasforma in un tiro che Consigli battezza fuori e che invece sbatte sul palo. L'aggressività del Verona complica la manovra degli ospiti, che faticano a concretizzare. Alla mezzora Dawidowicz devia la punizione di Zaccagni, ma il portiere neroverde riesce ad alzare in corner. Spunto di Berardi sulla destra al 32', ma nel rimpallo Raspadori mette fuori il suo assist. Al 38' Kalinic accusa un risentimento muscolare e viene sostituito da Colley. Chiriches al 39' mura Dimarco penetrato in area. Al 42' Berardi cambia gioco e trova Boga, Dawidowicz gli lascia spazio e l'ala piazza la palla sul palo lontano, dove Sillvestri non può arrivare. L'Hellas prova subito a reagire.

SECONDO TEMPO - Violento ed impreciso il destro da lontano di Locatelli al 47'. L'Hellas cerca di guadagnare campo per provare a raggiungere il pareggio. Di Carmine ci prova da posizione impossibile al 53', ma la sfera esce a lato. Al 54' Zaccagni se ne va sulla sinistra, ma il suo cross non viene raccolto da nessuno. Tameze mette sul fondo l'assist di Zaccagni dal disco del rigore al 58', sprecando una ghiotta occasione. Il Verona continua ad attaccare, rischiando di esporsi al contropiede avversario. Berardi al 75' trova spazio per penetrare centralmente e una volta arrivato al limite lascia partire un sinistro che non dà scampo a Silvestri. Palo di Veloso su punizione al 78'-

HELLAS VERONA (4-3-1-2): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini (dal 68' Udogie), Dimarco; Baràk, Ilic (dal 67' Veloso), Tameze; Zaccagni; Di Carmine (dal 78' Salcedo), Kalinic (dal 38' Colley).

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Cetin, Terracciano, Cancellieri, Amione, Danzi, Bertini. ALLENATORE: Ivan Jurić

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (dal 64' Ayhan), Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez (dall'80 Obiang); Berardi, Djuricic (dal 73' Traore), Boga (dal 79' Marlon); Raspadori (dal 73' Muldur).

A DISPOSIZIONE: Turati, Magnanelli, Peluso, Oddei, Bourabia, Kyriakopoulos, Schiappacasse. ALLENATORE: Roberto De Zerbi

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova.

AMMONITI: Dimarco, Lopez, Locatelli, Juric