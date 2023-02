Giulietta&Romeo Half Marathon, previsti 6mila runner. «Numeri importanti»

Numeri da pre-pandemia per la 16esima edizione della Craft Giulietta&Romeo Half Marathon, mezza maratona che domenica 12 febbraio porterà più di 6mila runner a correre nelle vie di Verona. E accanto all’evento principale, si terrà anche la Avesani Monument Run 10k, sia competitiva che non competitiva, per cui si prevedono 2mila partecipanti. La manifestazione è organizzata dall'associazione Veronamarathon insieme al Comune di Verona.

Lo start è fissato allo stadio alle 9.30 per la mezza maratona e alle 11 per la 10 chilometri. L’arrivo sarà all’interno del Bentegodi per agevolare gli spostamenti dei partecipanti ed il lavoro dei volontari evitando anche l’utilizzo di navette per tornare al punto di partenza.

Il programma dell’evento è stato presentato a Palazzo Barbieri dal presidente del consiglio comunale Stefano Vallani insieme al presidente di Veronamarathon Stefano Stanzial (qui il video della presentazione). «Sono gli organizzatori e i tanti volontari impegnati il vero cuore di questa Half Marathon - ha sottolineato il presidente Vallani - Un appuntamento sportivo storico che, come dimostrano i numeri, è seguito da tanti atleti ed amanti della corsa. Il Comune crede molto in tutte le attività sportive, che hanno lo scopo di incrementare la socialità e la diffusione di valori positivi, in particolare fra i più giovani. Inoltre, manifestazione di così alto livello rappresentano una vetrina speciale per la città. I tanti sportivi coinvolti avranno l’opportunità di concludere il percorso di gara sulla pista di atletica dello stadio Bentegodi, in uno scenario sicuramente suggestivo e unico».

Il percorso della gara è di 21,097 chilometri, da correre in un giro unico e senza sovrapposizioni. E per essere più veloce è stato ridotto anche il numero di curve. Il via è alle 9.30 dal Bentegodi, in direzione di Porta Nuova per toccare Piazza Bra, Piazza Erbe e il?Ponte della Vittoria. Si prosegue poi lungo l’Adige?fino al chilometro 15 e poi si attraverserà ancora il fiume al Ponte del Risorgimento. I runner proseguiranno poi in Porta Borsari,?con un passaggio vicino all’Arena; Castelvecchio; Porta Palio ed infine traguardo dentro allo stadio.

Sempre al Bentegodi, alle 11, ci sarà la partenza per la Avesani Monument Run 10k in direzione Porta Nuova. Passaggio in Piazza Bra per continuare su Stradone San Fermo. Dal lungadige si giunge in Piazza Erbe, per poi dirigersi verso Santa Anastasia. Si prosegue verso Porta Borsari, per poi iniziare il percorso di rientro verso lo Stadio.

In gara ci sarà anche Sammy Basso, fondatore dell'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso (Aiprosab), nata per informare sulla progeria e raccogliere fondi da destinare alla ricerca per diagnosi e cura di questa condizione genetica rara. Sammy è nato con la progeria, una condizione genetica rara caratterizzata dall’invecchiamento precoce che, nonostante le difficoltà, non lo ha fermato nella realizzazione di diversi ed importanti obiettivi.

E capitanati dal presidente Stefano Ghidotti, più volte sulle strade di Verona in veste di atleta, tornano in gara anche gli amici di Parkinson&Sport. Quest’anno saranno una cinquantina, fra malati e famigliari, i membri dell’associazione partecipanti. Parkinson&Sport è impegnata nella sensibilizzazione ed informazione sul morbo di Parkinson, una malattia neurodegenerativa, ad evoluzione lenta ma progressiva, che coinvolge, principalmente, alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e dell'equilibrio.

«Domenica saranno oltre 600 le persone impegnate nella gestione dell’evento - ha dichiarato Stanzial - Un risultato frutto della collaborazione creata nel tempo fra tutti i soggetti coinvolti, enti e associazioni sportive che lavorano insieme per rendere unica questa giornata. Si tratta di un evento storico, con cui è nata nel 2007 l'associazione Veronamarathon. Domenica torneremo ad avere una gara con un parterre ai livelli del pre-Covid, con numeri importanti e atleti di fama internazionale».