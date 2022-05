Nessuna brutta sorpresa in Arena per Hindley, è lui il vincitore del Giro d'Italia

Questa volta l'ultima tappa del Giro d'Italia non riserva brutte sorprese all'australiano Jai Hindley che oggi, 29 maggio, a Verona ha vinto l'edizione numero 105 della corsa rosa.

Nel 2020 il ciclista nativo di Perth era riuscito ad indossare la maglia rosa alla penultima tappa, facendosela però soffiare dall'inglese Tao Geoghegan Hart nella tappa conclusiva di Milano. A meno di due anni di distanza, Hindley era tornato al primo posto della classifica generale del Giro ieri, nella tappa più faticosa, quella della Marmolada. Oggi però Hindley è riuscito a conservare la maglia rosa fino al traguardo dell'Arena. Non è riuscito dunque il contro-sorpasso a Richard Carapaz, che a Verona aveva trionfato nel giro del 2019 e che quest'anno si deve accontentare del secondo gradino del podio.

L'ultima tappa di oggi è stata una cronometro individuale senza nessun problema di organizzazione. Il sindaco di Verona Federico Sboarina ed il presidente della Regione Veneto Luca Zaia hanno dato il via ad un circuito in cui uno dopo l'altro sono sfilati singolarmente i corridori, i quali hanno lottato contro l'orologio per tagliare il traguardo nel minor tempo possibile.

A vincere la crono di Verona, 21esima e ultima tappa del Giro d'Italia 2022, è stato Matteo Sobrero con il tempo di 22 minuti e 24 secondi. Per la classifica generale, però, gli occhi erano puntati su Hindley e Carapaz, i due che potevano contendersi la maglia rosa, anche se le chance di vittoria per Carapaz erano davvero poche. Richard Carapaz ha comunque chiuso la tappa con il decimo miglior tempo assoluto, a 1 minuto e 24 secondi da Sobrero. Hindley ha invece chiuso al 15esimo posto, con un tempo che gli ha comunque permesso di rimanere primo nella classifica generale del Giro.