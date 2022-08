Addio Garella: «Hellas e Napoli scendano in campo con il lutto al braccio»

«Garella era un uomo perbene, difendeva la porta con qualsiasi mezzo. Protagonista di due scudetti storici con Verona e Napoli. Il 15 agosto sarebbe bello vederle unite in sua memoria. Lutto al braccio, rispetto reciproco, sportività che spesso manca, nel calcio. Ciao, Claudio».

È la giornalista Raffaella Iuliano, su Twitter, a ricordare "Garellik", scomparso a 67 anni nella notte tra giovedì e venerdì, e a lanciare l'idea per rendere omaggio alla sua memoria in occasione della prima giornata di Serie A, che vedrà affrontarsi proprio Hellas e Napoli.

Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del portiere: «Una leggenda del calcio veneto che è stato protagonista della conquista dello scudetto con la maglia del Verona. Anche dopo le grandi affermazioni a livello nazionale con altre squadre, durante la sua brillante carriera di calciatore, Garella per i Veronesi e tanti sportivi veneti che oggi piangono la sua scomparsa è rimasto sempre il grande portiere della stagione 1984-85 che ha portato nella città dell’Arena la vittoria nella massima categoria. Invio le mie più sentite condoglianze ai familiari e a lui un pensiero».

A nome della città di Verona, anche il sindaco Damiano Tommasi e l’Amministrazione comunale esprimono vicinanza alla famiglia di Claudio Garella, uno dei principali protagonisti dell’esperienza calcistica più importante della storia veronese, e si stringono ai familiari in questo difficile momento.