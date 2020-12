Chievo Verona - Venezia, probabili formazioni | Gialloblù senza Canotto

Domani, 30 settembre, si chiude l'anno solare calcistico del Chievo Verona con l'ultima gara ufficiale del 2020. Dopo il rinvio, causa Covid, della partita con il Cittadella, sarà un altro avversario veneto a contendere i tre punti ai gialloblù: il Venezia di mister Paolo Zanetti.

L'allenatore del Chievo Alfredo Aglietti è convinto che i suoi atleti si meriterebbero di terminare bene quest'anno e vuole arrivare alla sosta invernale con il morale alto e quindi «portiamo a casa dei risultati, che è la cosa più importante», ha aggiunto.

Il Venezia ha invece disputato l'ultimo turno di campionato, perdendo contro la capolista Salernitana. Zanetti non vuole che la stanchezza si trasformi in un alibi. «Dovremo dare tutto quello che abbiamo - ha dichiarato in questa vigilia - Dove non arriveremo con le gambe, dovremo arrivarci con la testa».

Non ci saranno assenti per squalifica nelle due formazione. Tra i 26 convocati da Aglietti manca solo Canotto, quindi probabile l'impiego sulla destra di Ciciretti. Nella lista dei 25 giocatori scelti da Zanetti, invece, non figura il nome di Maleh, il quale viene dato per uscente dalla finestra invernale di calciomercato.

La direzione della gara è stata affidata a Massimiliano Irrati di Pistoia. Fischio d'inizio alle 21. Si gioca allo stadio Bentegodi di Verona e queste sono le probabili formazioni: