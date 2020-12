Covid-19, troppi positivi: rinviata la partita tra Chievo Verona e Cittadella

È arrivata oggi, 24 dicembre, l'ufficializzazione da parte del presidente della Lega di Serie B Mauro Balato: la partita tra Chievo Verona e Cittadella è rinviata.

La richiesta di rinvio è stata avanzata dal club padovano ed è stata motivata dalla presenza di alcuni giocatori positivi al coronavirus. Una richiesta che è stata ritenuta conforme alle regole che la Lega calcistica si era data proprio in materia di Covid-19. E quindi il derby veneto tra Chievo e Cittadella non si giocherà domenica prossima, 27 dicembre.

L'ultima partita che i gialloblù giocheranno in questo 2020 sarà l'altro derby veneto, quello di mercoledì 30 dicembre contro il Venezia.