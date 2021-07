Il Chievo Verona annuncia il nuovo allenatore: è Marco Zaffaroni

«L’A.C. ChievoVerona è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a Marco Zaffaroni». Dopo la richiesta al prossimo campionato di Serie B respinta dal Covisoc (con la società che però ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso), il club della diga ha annunciato la sua nuova guida tecnica, che ha firmato un contratto fino al giugno 2022, con opzione per l'anno successivo.

LA SCHEDA

Marco Zaffaroni nasce a Milano il 20 gennaio 1969. Dopo una lunga carriera da calciatore, trascorsa tra la serie B e la serie C del panorama calcistico nazionale, nella stagione 2009/2010 inizia l’esperienza da allenatore a Perugia, in qualità di vice di Giovanni Pagliari. Nella stagione successiva ricopre l’incarico di capo allenatore alla Folgore Verano in Eccellenza. Nel 2011/2012 e nel 2012/2013 è alla guida tecnica della Folgore Caratese in serie D, mentre la stagione successiva assume l’incarico di allenatore della Caronnese. Dopo il quadriennio vissuto da giocatore a metà degli anni Duemila, Zaffaroni torna al Monza come allenatore nel 2016. Qui resta per due stagioni e, con la formazione brianzola, raggiunge al primo anno l’obiettivo della promozione dalla D alla C1. Dopo il biennio monzese, arriva la chiamata dell’Albinoleffe, sempre in serie C1. Con la squadra lombarda raggiunge i play-off in entrambe le stagioni. Due risultati straordinari, considerata la difficoltà del girone nel quale era inserita la sua squadra.