A Thomas Ceccon il Cangrande d'Oro. «Centro nuoto di Verona è fra i più importanti in Italia»

È il giovane nuotatore Thomas Ceccon il vincitore del Cangrande d’Oro 2022, premio che il Comune di Verona assegna ai campioni dello sport scaligero.

Ceccon si è laureato campione del mondo ai Mondiali di Nuoto di Budapest 2022 nella staffetta 4x100 mista e nei 100 metri dorso, stabilendo in questa occasione il primato mondiale con il tempo 51 secondi 60 centesimi. E ai campionati mondiali in vasca corta di Melbourne, ha vinto il titolo nella staffetta 4x100 stile libero e nei 100 metri misti.

Atleta polivalente, Ceccon è riuscito ad ottenere risultati di livello mondiale in tutti gli stili del nuoto. Ha rappresentato l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, vincendo l’argento nella staffetta 4x100 stile libero e il bronzo nella 4x100 misti.

Un orgoglio anche veronese, dal momento che Ceccon fa parte del team di campioni che si allenano al centro federale Castagnetti di Via Galliano, dove si allenò anche la campionessa Federica Pellegrini.

La cerimonia di consegna del premio si è tenuta in Gran Guardia. Sul palcoscenico, una dopo l’altra, si sono alternate le eccellenze dello sport veronese. Una festa che ha omaggiato non solo gli atleti, che i traguardi li raggiungono con mesi e mesi di allenamenti, impegni e sacrifici; ma anche le società sportive, che per prime credono nelle loro eccellenze; i dirigenti e gli allenatori, che sono veri punti di riferimento non solo sul campo ma anche nella vita.

Lo sport è un fattore fondamentale per favorire l’inclusione di ragazzi e ragazze, azzera distanze e disuguaglianze, abbatte tutte le barriere a cominciare da quelle fisiche. Ed il Premio Cangrande vuole valorizzare tutti questi aspetti.

Ad assegnare i premi sono stati il sindaco Damiano Tommasi, la viceprefetto Lucrezia Loizzo, il vicario questore di Verona Guglielmo Toscano, il presidente del consiglio comunale Stefano Vallani e la vicepresidente Veronica Atitsogbe, l'assesora alle politiche sociali Luisa Ceni, il presidente della Fondazione Bentegodi Giorgio Pasetto, il delegato provinciale del Coni Stefano Gnesato e il vicesindaco e assessore allo sport di Bussolengo Govanni Amantia. Sono inoltre intervenuti alla premiazione le consigliere comunali di Verona Alessia Rotta e Jessica Cugini, il consigliere Giacomo Piva, la vicepresidente di Fondazione Bentegodi Sara Avesani e il componente della commissione che assegna il premio Alberto Nuvolari.

«Credo molto nel ruolo dello sport per una città e penso che la dimostrazione di quanto Verona abbia lo sport nelle sue corde lo dicano i risultati che abbiamo raggiunto in tanti campi e in tante discipline - ha detto il sindaco Damiano Tommasi - Credo però che sia il numero delle persone che vivono lo sport a fare la differenza, a cominciare dalle associazioni e dai volontari che vi si dedicano con passione e dedizione. Ci aspettano sfide uniche, prima tra tutte i Giochi Olimpici 2026, per i quali ci stiamo preparando come sistema Verona al pari degli atleti che concorreranno per le medaglie. Faremo in modo di legare le storie degli atleti alla nostra città, vivendo lo sport come strumento che apre tutte le porte, abbatte le barriere e costruisce ponti, facendo quello che tante azioni politiche e tante promesse elettorali non riescono a fare. La settimana scorsa ero a Roma per partecipare alla cabina di regia in vista dei Giochi, si entra nel vivo della programmazione e per Verona ci sono molte opportunità legate a questa partita. Rendere la nostra Arena, un monumento di duemila anni fa, accessibile secondo gli standard odierni è una sfida senza precedenti, le opere legate ai Giochi ci proiettano nella dimensione di città europea e internazionale. Sentiremo parlare tante lingue, ed avremo tanti occhi sulla nostra città che ci aiuteranno a crescere e soprattutto ci confermeranno della misura di un potenziale di cui spesso non ci rendiamo conto. Dovremmo avere l’ambizione di parlare al mondo e all’Europa come sappiamo fare in tanti settori, dallo sport alla parte produttiva e turistica. Credo che questa occasione ci darà davvero la consapevolezza di essere una città internazionale».

«Di solito, soprattutto nel periodo di preparazione alle gare, non è semplice partecipare a questa tipologia di eventi ma non sono voluto mancare - ha spiegato Thomas Ceccon - La premiazione è anche un momento che ti permette di pensare all’anno passato, a quello che hai vissuto e ai risultati ottenuti per l’Italia. È bello dunque rivivere con voi queste emozioni. A Verona c’è un centro di nuoto fra i più importanti in Italia, che ti consente di allenarti in una vasca coperta da 50 metri e una da 25, una possibilità che pochi hanno. C’è un ottimo gruppo di allenatori. Sono qui da sei anni e mi trovo molto bene. Ora mi preparo ai Mondiali e poi con calma penso alle Olimpiadi 2024».

LA LISTA DI TUTTI I PREMIATI: