Virtus, l'ultimo scoglio si chiama Padova. Fresco: «Dovremo pensare solo a noi, i conti li faremo alla fine»

Ultimo scoglio all'orizzonte per la Virtus Verona.

Nell'insidiosa trasferta di Padova, i rossoblù andranno a caccia della salvezza, sfiorata nelle ultime uscite ma non ancora centrata aritmeticamente. Tutto è ancora in ballo: saranno novanta minuti di passione, così anticipati dal presidente allenatore Gigi Fresco:

«Dovremo pensare solo a noi stessi, i conti li faremo dopo il triplice fischio dell'arbitro. Ci sono troppe variabili da prendere in considerazione, l'unica certezza allo stato attuale è che non siamo salvi matematicamente. Questo ci espone a qualche rischio. Avremmo potuto e dovuto evitare tutto questo non perdendo in maniera inopinata sabato scontro contro la Pro Sesto, ma ormai è successo e rappresenta acqua passata. Pensiamo al Padova, convinti di fare come sempre la nostra gara. Le cose non sono andate come speravamo, siamo stati a lungo in ballo per un posto nei play-off. Non è ancora tempo di bilanci, anche per quelli aspettiamo il triplice fischio di Padova. Siamo sereni, faremo la nostra partita convinti di poter dire la nostra anche contro un'autentica corazzata che, per organico, non è seconda a nessuno».

Per l'ultimo cruciale appuntamento di campionato, in programma domani (domenica 24 aprile) alle ore 14.30 allo stadio Euganeo, mancheranno lo squalificato Faedo e gli infortunati Zarpellon e Pinto. Resta in dubbio De Rigo, mentre risultano pienamente recuperati Pellacani, Zigoni e Daffara, usciti anzitempo nella scorsa gara.

Vista l'importanza della sfida, i tifosi della squadra di Borgo Venezia hanno deciso di organizzare una carovana: l'appuntamento per il ritrovo è fissato alle ore 12 in Piazza Zagata. I biglietti del Settore Ospite sono tuttora disponibili online tramite il circuito vivaticket.it.