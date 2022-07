Team Santa Lucia Golosine, ufficiale il ritorno di Castelli

È ufficiale un altro colpo di mercato per il Team Santa Lucia Golosine: ritorna nelle "aquile" il difensore Marco Castelli.

Il classe 1997, che indosserà di nuovo la maglia biancoblù dopo averlo fatto nella stagione 2016/17, andrà a rinforzare la linea arretrata del nuovo mister Alessandro Ghirigato, che può vantare diversi altri innesti già concretizzati.

Tramite il proprio sito, il Club del presidente Giuseppe Bettini ha comunicato anche alcune novità riguardanti gli staff. Oltre a continuare ad allenare nell'attività di base (Esordienti), la colonna portante del Team Fabio Gaspari ricoprirà inoltre il nuovo incarico di preparatore atletico della Prima Squadra. Alberto Orso, dopo anni di esperienza ed ottimi risultati come allenatore, ritorna a pieno titolo in società come responsabile tecnico del settore agonistico, con compito di seguire le squadre dai Giovanissimi fino alla Juniores. A proposito di Juniores, categoria Elite, la panchina è stata affidata al classe 1991 Matteo Poclener, lo scorso anno alla guida dell'Under 14 del Bovolone; il suo secondo sarà Francesco Gasparato, che dopo una lunga carriera tra i dilettanti ha deciso di appendere le scarpe al chiodo per dedicarsi a questa nuova avventura.