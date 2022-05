Team Santa Lucia Golosine, Ghirigato scelto come nuovo allenatore

Alessandro Ghirigato è il nuovo allenatore del Team Santa Lucia Golosine.

La società biancoblù, dopo la recente retrocessione della Prima Squadra dall'Eccellenza, ha visto in lui la figura ideale per provare a guidare la risalita immediata nel prossimo campionato di Promozione.

Questo il comunicato apparso sui canali ufficiali del club:

«La Dirigenza guidata dal Presidente Bettini è lieta di annunciare ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad ALESSANDRO GHIRIGATO.

Un passato importante da calciatore (centrocampista col vizio del gol) tra Serie D ed Eccellenza soprattutto con le maglie di Arzignano e Cerea, Alessandro ex tecnico di Bovolone e Scaligera (dove ha vinto il Campionato di Seconda categoria) è il profilo giusto per tentare di riportare entusiasmo nell'ambiente e soprattutto per cercare di far decollare le aquile di Capitan Olivieri verso una nuova avventura in Eccellenza.

Buon lavoro Mister, riportaci in alto».