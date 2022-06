Colpo in entrata per il Team Santa Lucia Golosine: ufficiale l'arrivo di Facci

Grande soddisfazione in casa Team Santa Lucia Golosine per l'ultimo colpo di mercato messo a segno.

A seguito di una serie di riconferme importanti, a cui vanno aggiunti i ritorni di Andrea Mantovanelli e Marco Raimo e il recente rinnovo di Luca Avesani, la società del presidente Giuseppe Bettini ha annunciato l'arrivo di Mattia Facci, innesto che può di certo aiutare a far fare il salto di qualità alla formazione biancoblù affidata al neo-tecnico Alessandro Ghirigato.

Il centrocampista classe 1987, ex Isola Rizza, San Giovanni Lupatoto e Virtus, si è dimostrato entusiasta della nuova destinazione - scrive il Club - e non vede l'ora di calcare il nuovo campo sintetico di via Santa Elisabetta.