Serie D, il programma delle partite di 7^ e 9^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, il Sona arriva dall'ottavo turno del girone B, match casalingo pareggiato 1 a 1 con la Virtus CiseranoBergamo, e ora si prepara ad affrontare il Leon.

Nel girone C, primo dei due appuntamenti per il Caldiero, impegnato nell'anticipo del sabato contro la Union Clodiense. I termali scenderanno poi in campo anche nella trasferta di Montebelluna in occasione del turno infrasettimanale valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. L'Ambrosiana, reduce da dal ko di misura proprio sul campo della Union Clodiense, ospiterà invece l'Adriese. Sfida fuori casa per il San Martino Speme, sconfitto di recente dal Dolomiti Bellunesi, che tenterà il riscatto con il Cjarlins Muzane.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 7^ e 9^ giornata:

GIRONE B - 9^ giornata

DOMENICA 31 OTTOBRE, ore 14.30: Leon - Sona (direttore di gara Pietro Campazzo di Genova)

GIRONE C - 7^ giornata