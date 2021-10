Serie D, risultati e marcatori delle partite di 6^ e 8^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Il Sona, reduce dal turno infrasettimanale pareggiato sul campo del Franciacorta, rimedia un altro punto nella gara interna con la Virtus Ciserano Bergamo. Succede tutto nella ripresa: al vantaggio avversario di Tonoli risponde Barellini al fotofinish.

Crolla il Caldiero nella trasferta giocata sul campo della capolista Arzignano Valchiampo, che rifila un poker alla formazione gialloverde. I termali vanno a segno con Manarin e Moscatelli, ma Antoniazzi, Moras, Gnago e Fyda su rigore regalano il successo ai vicentini. Ko anche per il San Martino Speme, battuto in casa 1 a 3 dal Dolomiti Bellunesi, in gol con la tripletta di Corbanese; inutile la rete di Fanini. L'Ambrosiana cade nella sfida esterna con la Union Clodiense, che fa bottino pieno nell'1 a 0 targato Ouro Agouda.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 6^ e 8^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 8^ giornata

Sona - Virtus Ciserano Bergamo 1-1 | Tonoli (VC), Barellini (S)

GIRONE C - 6^ giornata