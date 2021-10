Sona, la doppietta di Di Nardo regala un punto nella trasferta col Franciacorta

Il Sona pareggia in trasferta, allungando a tre la striscia di risultati utili di fila.

Nel match infrasettimanale, valido per la 7^ giornata del girone B del campionato di Serie D, la squadra di mister Damini affronta lo Sporting Franciacorta di Maspero allo stadio "Comunale" di Adro. 6 i punti dei padroni di casa contro i 12 degli ospiti, reduci dalle vittorie contro Folgore Caratese (2-1) e Vis Nova Giussano (2-3).

Come riportato dall'Ufficio stampa del Club rossoblù, in primo tempo di studio non ci sono sussulti, col parziale che si chiude sul punteggio di 0 a 0. Al 5' della ripresa il Franciacorta passa: sul sinistro dal limite di Scaglia respinge corto Dal Bosco; Basanisi si avventa sul pallone, spingendolo con la punta del piede in rete. Dopo una fase di transizione il Sona arriva al pareggio al 21' con Di Nardo, che mette il pallone sotto la traversa su assist di Simeoni. Passano altri otto minuti e i padroni di casa tornano in vantaggio grazie ad una magia su punizione del subentrato Felipe Diogo "Sodinha". La squadra di Damini non ci sta, e nel finale arriva al goal del pareggio ancora con Di Nardo, che firma la seconda doppietta consecutiva dopo quella sul campo della Vis Nova Giussano, raggiungendo quota 5 reti in campionato. L'attaccante classe 1998 spara in porta dopo un flipper nell'area del Franciacorta, andatosi a creare in seguito da un'azione personale di Bittaye sulla destra. Cinque minuti di extra-time e il match va in archivio: 2 a 2.

Prossimo appuntamento per il Sona previsto domenica 24 ottobre, quando al "Comunale" di via Casella arriverà la Virtus CiseranoBergamo di Del Prato.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

FRANCIACORTA - SONA 2-2 (0-0)

Reti: 5' st Basanisi (F), 21' st Di Nardo (S), 29' st Diogo Sodinha (F), 43' st Di Nardo (S)

Franciacorta (4-3-1-2): Pilotti; Piretto (15' st Muhic), Fiorentino, Bagatini, Moraschi; Mozzanica, Boschetti, Basanisi; Scaglia (C) (36' st Piccinni); De Angelis (1' st Diogo), Bertoli (18' st Bitihene). A disposizione: Cortese, Perego, Abbiati, Sow, Scarsi. Allenatore: Maspero Riccardo.

Sona (4-3-3): Dal Bosco Carneiro; Sylla, Gecchele, Barellini, Angelini; Toskic, Vaudagna (32' st Bittaye) (45'+1 st Brescianini), Di Giorgio (14' st Nunes Correia); Valbusa (C) (10' st Simeoni), Di Nardo, Marchesini (25' st Alba). A disposizione: Sarro, Flores Bistolfi, Dambros Da Silva, Caldeo. Allenatore: Damini Filippo.

Arbitro: Enrico Eremitaggio di Ancona

Assistenti: Alessandro Donati di Macerata e Zef Preci di Macerata

Note: ammoniti Moraschi, Bagatini (F), Di Giorgio (S), recuperi 0 e 5', angoli 4-3