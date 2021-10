Serie D, doppio impegno per il Caldiero: prima l'anticipo con la Union Clodiense, poi la Coppa Italia

Il Caldiero vuole rialzarsi subito.

A seguito del ko rimediato sul campo della corazzata Arzignano Valchiampo, la formazione gialloverde avrà l'occasione di rifarsi in occasione del prossimo anticipo del girone C di Serie D, fissato per domani, 30 ottobre, alle ore 15. Allo stadio 'Berti' di Caldiero ospite è la compagine dell'Union Clodiense di mister Andreucci, terza nel piazzamento. Dopo sei gare giocate, la squadra del tecnico Chiecchi è invece tranquilla al centro della classifica, forte degli otto punti conquistati. Rullino di marcia equilibrato dei termali, finora in linea con l'obiettivo prefissato della salvezza: due vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte.

Il Dipartimento Interregionale, nel frattempo, ha pubblicato i sorteggi dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di categoria, oltre allo svolgimento del tabellone dai sedicesimi in poi secondo gli accoppiamenti predeterminati. Il Caldiero andrà a far visita al Montebelluna, avversario attualmente a pari punti in campionato. Il match è in programma per mercoledì 3 novembre, ore 14.30, e prevede uno scontro ad eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari saranno i rigori a sancire la squadra vincitrice.